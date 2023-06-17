Прогноз на бой Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп) 17 июня

«Кристиан Экерлин (Гер)» – «Тато Примера (Исп)». 17.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 17.06.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп). На ринге его участники появятся в 19:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кристиан Экерлин (Гер) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп) пройдет 17.06.2023, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кристиан Экерлин (Гер) имеет две победы нокаутом, а Тато Примера (Исп) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп):

победа Кристиан Экерлин (Гер) – 0, ничья – 0, победа Тато Примера (Исп) – 0

Прогноз на матч Кристиан Экерлин (Гер) – Тато Примера (Исп) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17.06.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Кристиан Экерлин (Гер) станет победителем боя. Если выиграет Тато Примера (Исп), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кристиан Экерлин (Гер) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кристиан Экерлин (Гер) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кристиан Экерлин (Гер) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кристиан Экерлин (Гер) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кристиан Экерлин (Гер) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кристиан Экерлин (Гер) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Тато Примера (Исп) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Тато Примера (Исп) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Тато Примера (Исп) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Тато Примера (Исп) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Тато Примера (Исп) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Кристиан Экерлин (Гер) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Кристиан Экерлин (Гер) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Кристиан Экерлин (Гер) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Кристиан Экерлин (Гер) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Кристиан Экерлин (Гер) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Тато Примера (Исп) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Тато Примера (Исп) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Тато Примера (Исп) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Тато Примера (Исп) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Кристиан Экерлин (Гер) – Тато Примера (Исп) 17.06.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Кристиан Экерлин (Гер) и Тато Примера (Исп) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Кристиан Экерлин (Гер) и Тато Примера (Исп) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кристиан Экерлин (Гер) и Тато Примера (Исп) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кристиан Экерлин (Гер) и Тато Примера (Исп) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Кристиан Экерлин (Гер) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Тато Примера (Исп) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Кристиан Экерлин (Гер)

Хотя Кристиан Экерлин (Гер) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Кристиан Экерлин (Гер) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Кристиан Экерлин (Гер) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Кристиан Экерлин (Гер) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Кристиан Экерлин (Гер) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Тато Примера (Исп)

Последний раз Тато Примера (Исп) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Тато Примера (Исп) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Тато Примера (Исп) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Тато Примера (Исп) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Тато Примера (Исп)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Тато Примера (Исп) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Кристиан Экерлин (Гер) — Тато Примера (Исп). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17.06.2023

Спортивные эксперты считают, что Кристиан Экерлин (Гер) сейчас намного сильнее, чем Тато Примера (Исп), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Кристиан Экерлин (Гер) и Тато Примера (Исп) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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