Николай Широков — Роман Лутковский: соперники не будут долго запрягать

Прогноз Николай Широков — Роман Лутковский (18.06.2023), ставки и коэффициенты

Николай Широков — Роман Лутковский (18 июня), ставки и коэффициенты

18 июня в 22:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Николай Широков , а противостоять в этом поединке будет Роман Лутковский.



18 июня в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Николай Широков — Роман Лутковский. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 22:50 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Николай Широков и Роман Лутковский одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николай Широков — Роман Лутковский:

До 18 июня осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Николай Широков — Роман Лутковский вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Николай Широков и Роман Лутковский не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 22:50 по МСК.

Николай Широков

В этом сезоне Николай Широков показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Николай Широков играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Николай Широков умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Николай Широков и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Николай Широков будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Николай Широков чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Роман Лутковский

На этом турнире Роман Лутковский играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Роман Лутковский все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Роман Лутковский не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Роман Лутковский уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Роман Лутковский на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Роман Лутковский пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Николай Широков и Роман Лутковский. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Николай Широков и Роман Лутковский продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Николай Широков — Роман Лутковский (18 июня), ставки и коэффициенты

Николай Широков

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Николай Широков, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Николай Широков уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Николай Широков старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Николай Широков, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Николай Широков не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Николай Широков все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Николай Широков точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Роман Лутковский

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Роман Лутковский хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Роман Лутковский никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Роман Лутковский сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Роман Лутковский всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Николай Широков — Роман Лутковский Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Николай Широков и Роман Лутковский аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Николай Широков и Роман Лутковский обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Николай Широков и Роман Лутковский постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Николай Широков — Роман Лутковский: соперники не будут долго запрягать

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Николай Широков и Роман Лутковский, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Николай Широков сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Роман Лутковский имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Николай Широков – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Николай Широков и Роман Лутковский на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Николай Широков — Роман Лутковский. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Николай Широков и Роман Лутковский сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Николай Широков, и Роман Лутковский будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-674427-prognoz-na-match-belgiya-zhen-italiya-zhen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-06-23/