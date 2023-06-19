Прогноз на бой Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) 19-го июня 2023 года

«Андрей Стоцкий (Рос)» – «Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг)». 19.06.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 19.06.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг). На ринге его участники появятся в 18:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Андрей Стоцкий (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 18:30 по московскому времени Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 19.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Андрей Стоцкий (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг):

победа Андрей Стоцкий (Рос) – 1.04, ничья – 26, победа Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) – 13.5

Прогноз на матч Андрей Стоцкий (Рос) – Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) Бои, титульный бой, 19.06.2023 :

По коэффициенту 1.04 ставить на то, что выиграет Андрей Стоцкий (Рос) не очень выгодно, а вот Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 13.5.

История личных встреч

В свои 32 года Андрей Стоцкий (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Андрей Стоцкий (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Андрей Стоцкий (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Андрей Стоцкий (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Андрей Стоцкий (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Несмотря на то, что Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Андрей Стоцкий (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Андрей Стоцкий (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Андрей Стоцкий (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Андрей Стоцкий (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Андрей Стоцкий (Рос) – Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) 19.06.23

Появление на ринге таких бойцов, как Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Андрей Стоцкий (Рос) и Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Андрей Стоцкий (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Андрей Стоцкий (Рос).

На чемпионский бой Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Андрей Стоцкий (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Андрей Стоцкий (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Андрей Стоцкий (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Андрей Стоцкий (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Андрей Стоцкий (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг)

Последний раз Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг). Прогноз и ставки на матч. Бои 19.06.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Андрей Стоцкий (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Андрей Стоцкий (Рос) — Остин Чуквуэмека Ннамди (Ниг) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Андрей Стоцкий (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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