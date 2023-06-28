Прогноз Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс (29-го июня 2023 года), ставки и коэффициенты

Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.06.23)

29-го июня 2023 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Баттистоне/Вэйнс , а противостоять в этом поединке будет Гоодгер/Саммерс.



В 00:00 по Москве Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 29-го июня 2023 года. Единственный раз Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Баттистоне/Вэйнс сейчас считается фаворитом.



Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баттистоне/Вэйнс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 29-го июня 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Гоодгер/Саммерс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Баттистоне/Вэйнс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Баттистоне/Вэйнс

На данный момент Баттистоне/Вэйнс является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Баттистоне/Вэйнс однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Баттистоне/Вэйнс демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Баттистоне/Вэйнс хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Баттистоне/Вэйнс часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Гоодгер/Саммерс

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Гоодгер/Саммерс на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Гоодгер/Саммерс демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Гоодгер/Саммерс имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Гоодгер/Саммерс намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Гоодгер/Саммерс не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Гоодгер/Саммерс будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Гоодгер/Саммерс и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Гоодгер/Саммерс умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Баттистоне/Вэйнс» — «Гоодгер/Саммерс»: прогноз автора

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.06.23)

Баттистоне/Вэйнс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Баттистоне/Вэйнс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Баттистоне/Вэйнс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Баттистоне/Вэйнс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Баттистоне/Вэйнс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Баттистоне/Вэйнс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Баттистоне/Вэйнс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Баттистоне/Вэйнс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гоодгер/Саммерс

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Гоодгер/Саммерс хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Гоодгер/Саммерс никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Гоодгер/Саммерс сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Гоодгер/Саммерс всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс: погода помешает показать хороший теннис

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баттистоне/Вэйнс — Гоодгер/Саммерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Баттистоне/Вэйнс и Гоодгер/Саммерс. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Баттистоне/Вэйнс и для Гоодгер/Саммерс, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-682194-prognoz-na-match-baltimor-oriols-cincinnati-reds-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-29-06-23/