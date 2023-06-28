Прогноз Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери (29.06.2023), ставки и коэффициенты

Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери. Прогноз, ставки на матч. ITF (29.06.23)

29.06.2023 в 11:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Карло Альберто Фоссати , а противостоять в этом поединке будет Самуэль Пиери.



29.06.2023 пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 11:05 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Карло Альберто Фоссати может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Карло Альберто Фоссати имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 29.06.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Самуэль Пиери. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 11:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Карло Альберто Фоссати имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Карло Альберто Фоссати

В этом сезоне Карло Альберто Фоссати показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Карло Альберто Фоссати сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Карло Альберто Фоссати еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Карло Альберто Фоссати обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Карло Альберто Фоссати играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Карло Альберто Фоссати любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Самуэль Пиери

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Самуэль Пиерив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Самуэль Пиери играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Самуэль Пиери держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Самуэль Пиери демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Самуэль Пиери находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

ITF, Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери 29.06.2023

Карло Альберто Фоссати

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Карло Альберто Фоссати, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Карло Альберто Фоссати уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Карло Альберто Фоссати старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Карло Альберто Фоссати, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Карло Альберто Фоссати не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Карло Альберто Фоссати все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Карло Альберто Фоссати точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Самуэль Пиери

Этот сезон Самуэль Пиери проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Самуэль Пиери снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Самуэль Пиери слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Самуэль Пиери допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карло Альберто Фоссати сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Самуэль Пиери имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карло Альберто Фоссати – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карло Альберто Фоссати — Самуэль Пиери. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Карло Альберто Фоссати и Самуэль Пиери сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Карло Альберто Фоссати, и Самуэль Пиери будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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