Прогноз на бой Лоуренс Филлипс (США) — Далир Морадян (Ирн) 30-го июня 2023 года

«Лоуренс Филлипс (США)» – «Далир Морадян (Ирн)». 30.06.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лоуренс Филлипс (США) проведет 30.06.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Далир Морадян (Ирн). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 15:50 по московскому времени Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30.06.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Лоуренс Филлипс (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лоуренс Филлипс (США) — Далир Морадян (Ирн):

победа Лоуренс Филлипс (США) – 0, ничья – 0, победа Далир Морадян (Ирн) – 0

Прогноз на матч Лоуренс Филлипс (США) – Далир Морадян (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30.06.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Лоуренс Филлипс (США) не очень выгодно, а вот Далир Морадян (Ирн) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Лоуренс Филлипс (США) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Лоуренс Филлипс (США) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Лоуренс Филлипс (США) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Лоуренс Филлипс (США) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Далир Морадян (Ирн) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Далир Морадян (Ирн) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Далир Морадян (Ирн) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Далир Морадян (Ирн) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Далир Морадян (Ирн) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Лоуренс Филлипс (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лоуренс Филлипс (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лоуренс Филлипс (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лоуренс Филлипс (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лоуренс Филлипс (США) валится с ног. К тому же, Лоуренс Филлипс (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лоуренс Филлипс (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Далир Морадян (Ирн) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Далир Морадян (Ирн) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Далир Морадян (Ирн) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Далир Морадян (Ирн) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Далир Морадян (Ирн) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Далир Морадян (Ирн) должен задуматься о своей обороне.

Лоуренс Филлипс (США) – Далир Морадян (Ирн) 30.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лоуренс Филлипс (США) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лоуренс Филлипс (США) и Далир Морадян (Ирн), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Далир Морадян (Ирн) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лоуренс Филлипс (США)

Несмотря на то, что Лоуренс Филлипс (США) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Лоуренс Филлипс (США) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Лоуренс Филлипс (США) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Лоуренс Филлипс (США) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Далир Морадян (Ирн)

Далир Морадян (Ирн) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Далир Морадян (Ирн) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Далир Морадян (Ирн) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Далир Морадян (Ирн) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Далир Морадян (Ирн) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Лоуренс Филлипс (США) — Далир Морадян (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30.06.2023

Вряд ли Лоуренс Филлипс (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Далир Морадян (Ирн), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лоуренс Филлипс (США) будет намного сильнее, чем Далир Морадян (Ирн), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

http://evolvegame.ru/cat4-682924-prognoz-na-match-paulo-gilermo-ramos-marselo-sepulveda-ot-eksperta-29-06-23/

http://rockaluga.ru/cat2-869127-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-kanada-klask-indiya-klask-30-06-23/