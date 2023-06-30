Прогноз на бой Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст) 30-го июня 2023 года

«Ю Яу Пуи (Гкг)» – «Мари Руумет (Эст)». 30.06.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст) на 30-го июня, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 16:10.

В 16:10 по московскому времени Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 30-го июня, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Ю Яу Пуи (Гкг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст):

победа Ю Яу Пуи (Гкг) – 0, ничья – 0, победа Мари Руумет (Эст) – 0

Прогноз на матч Ю Яу Пуи (Гкг) – Мари Руумет (Эст) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июня :

Букмекерские конторы на бой Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На данный момент Ю Яу Пуи (Гкг) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ю Яу Пуи (Гкг) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ю Яу Пуи (Гкг) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ю Яу Пуи (Гкг) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Мари Руумет (Эст) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мари Руумет (Эст) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мари Руумет (Эст), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мари Руумет (Эст) должен быть в хорошей физической форме. Мари Руумет (Эст) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Ю Яу Пуи (Гкг) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Ю Яу Пуи (Гкг) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Ю Яу Пуи (Гкг) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Ю Яу Пуи (Гкг) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Ю Яу Пуи (Гкг) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Ю Яу Пуи (Гкг) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Мари Руумет (Эст) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Мари Руумет (Эст) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Мари Руумет (Эст) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Мари Руумет (Эст) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Мари Руумет (Эст) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Мари Руумет (Эст) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Мари Руумет (Эст) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Ю Яу Пуи (Гкг) – Мари Руумет (Эст) 30.06.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ю Яу Пуи (Гкг) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мари Руумет (Эст).

Ю Яу Пуи (Гкг)

На самом деле Ю Яу Пуи (Гкг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Ю Яу Пуи (Гкг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Ю Яу Пуи (Гкг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Ю Яу Пуи (Гкг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Ю Яу Пуи (Гкг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Мари Руумет (Эст)

В данный момент Мари Руумет (Эст) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Мари Руумет (Эст) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Мари Руумет (Эст) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Мари Руумет (Эст) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Ю Яу Пуи (Гкг) — Мари Руумет (Эст). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июня

В настоящее время Ю Яу Пуи (Гкг) и Мари Руумет (Эст) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ю Яу Пуи (Гкг) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Ю Яу Пуи (Гкг) сейчас находится на пике формы, так что Мари Руумет (Эст) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ю Яу Пуи (Гкг).

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