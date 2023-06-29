Прогноз на бой Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи) 30 июня

«Педсанлек ПК.Саенчай (Таи)» – «Конгклай Аннимуайтай (Таи)». 30.06.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 30-го июня 2023 года должен состояться бой Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:10 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) и Конгклай Аннимуайтай (Таи) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 30-го июня 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи). По Москве начало данного поединка будет в 19:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи):

победа Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) – 0, ничья – 0, победа Конгклай Аннимуайтай (Таи) – 0

Прогноз на матч Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) – Конгклай Аннимуайтай (Таи) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 30-го июня 2023 года :

Так как Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Конгклай Аннимуайтай (Таи) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Конгклай Аннимуайтай (Таи) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Конгклай Аннимуайтай (Таи) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Конгклай Аннимуайтай (Таи) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Конгклай Аннимуайтай (Таи) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Конгклай Аннимуайтай (Таи) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) валится с ног. К тому же, Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Конгклай Аннимуайтай (Таи) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Конгклай Аннимуайтай (Таи) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Конгклай Аннимуайтай (Таи) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Конгклай Аннимуайтай (Таи) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Конгклай Аннимуайтай (Таи), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) – Конгклай Аннимуайтай (Таи) 30.06.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) и Конгклай Аннимуайтай (Таи), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) и Конгклай Аннимуайтай (Таи) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Конгклай Аннимуайтай (Таи) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Конгклай Аннимуайтай (Таи) выиграет нокаутом.

На чемпионский бой Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Конгклай Аннимуайтай (Таи), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Педсанлек ПК.Саенчай (Таи)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Конгклай Аннимуайтай (Таи)

Прошлый бой Конгклай Аннимуайтай (Таи) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Конгклай Аннимуайтай (Таи) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Конгклай Аннимуайтай (Таи) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Конгклай Аннимуайтай (Таи) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) — Конгклай Аннимуайтай (Таи). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 30-го июня 2023 года

В этом поединке Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Конгклай Аннимуайтай (Таи), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) и Конгклай Аннимуайтай (Таи), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Педсанлек ПК.Саенчай (Таи) выиграет с помощью нокаута.

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