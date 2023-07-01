Прогноз на бой Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол) 01-го июля 2023 года

«Стефани Эванс (Уэл)» – «Малгожата Ткоч (Пол)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01-го июля 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол). На ринге его участники появятся в 18:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Стефани Эванс (Уэл) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 01-го июля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол). По Москве начало данного поединка будет в 18:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол):

победа Стефани Эванс (Уэл) – 2.61, ничья – 48, победа Малгожата Ткоч (Пол) – 1.49

Прогноз на матч Стефани Эванс (Уэл) – Малгожата Ткоч (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го июля 2023 года :

По коэффициенту 2.61 ставить на то, что выиграет Стефани Эванс (Уэл) не очень выгодно, а вот Малгожата Ткоч (Пол) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 1.49.

История личных встреч

В профессиональной карьере Стефани Эванс (Уэл) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Стефани Эванс (Уэл) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Стефани Эванс (Уэл) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Стефани Эванс (Уэл) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Стефани Эванс (Уэл) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Стефани Эванс (Уэл) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Малгожата Ткоч (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Малгожата Ткоч (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Малгожата Ткоч (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Малгожата Ткоч (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Малгожата Ткоч (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Стефани Эванс (Уэл) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Стефани Эванс (Уэл) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Стефани Эванс (Уэл) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Стефани Эванс (Уэл) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Стефани Эванс (Уэл) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Малгожата Ткоч (Пол) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Малгожата Ткоч (Пол) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Малгожата Ткоч (Пол) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Малгожата Ткоч (Пол) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Малгожата Ткоч (Пол), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Стефани Эванс (Уэл) – Малгожата Ткоч (Пол) 01.07.23

Появление на ринге таких бойцов, как Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Стефани Эванс (Уэл) и Малгожата Ткоч (Пол) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Малгожата Ткоч (Пол).

Стефани Эванс (Уэл)

На самом деле Стефани Эванс (Уэл) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Стефани Эванс (Уэл) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Стефани Эванс (Уэл) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Стефани Эванс (Уэл) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Стефани Эванс (Уэл) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Малгожата Ткоч (Пол)

Малгожата Ткоч (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Малгожата Ткоч (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Малгожата Ткоч (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Малгожата Ткоч (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Малгожата Ткоч (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го июля 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Стефани Эванс (Уэл) — Малгожата Ткоч (Пол) собираются ставить на то, что сильнее будет Стефани Эванс (Уэл), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Стефани Эванс (Уэл) легко справится с таким соперником, как Малгожата Ткоч (Пол). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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