Прогноз на бой Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос) 01-го июля 2023 года

«Жеованна Эдуарда (Бра)» – «Мария Артюхина (Рос)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 01-го июля должен состояться бой Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Жеованна Эдуарда (Бра) и Мария Артюхина (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос) пройдет 01-го июля, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Жеованна Эдуарда (Бра) имеет две победы нокаутом, а Мария Артюхина (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос):

победа Жеованна Эдуарда (Бра) – 4.48, ничья – 50, победа Мария Артюхина (Рос) – 1.2

Прогноз на матч Жеованна Эдуарда (Бра) – Мария Артюхина (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го июля :

Так как Жеованна Эдуарда (Бра) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 4.48. В то же время Мария Артюхина (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 1.2.

История личных встреч

В профессиональной карьере Жеованна Эдуарда (Бра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Жеованна Эдуарда (Бра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Жеованна Эдуарда (Бра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Жеованна Эдуарда (Бра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Жеованна Эдуарда (Бра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Жеованна Эдуарда (Бра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Мария Артюхина (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мария Артюхина (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мария Артюхина (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мария Артюхина (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Мария Артюхина (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Жеованна Эдуарда (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Жеованна Эдуарда (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Жеованна Эдуарда (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Жеованна Эдуарда (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Жеованна Эдуарда (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Жеованна Эдуарда (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Мария Артюхина (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Мария Артюхина (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Мария Артюхина (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Мария Артюхина (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Мария Артюхина (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Мария Артюхина (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Жеованна Эдуарда (Бра) – Мария Артюхина (Рос) 01.07.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Жеованна Эдуарда (Бра) и Мария Артюхина (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Жеованна Эдуарда (Бра) и Мария Артюхина (Рос) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Жеованна Эдуарда (Бра) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Мария Артюхина (Рос) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Жеованна Эдуарда (Бра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Мария Артюхина (Рос).

Жеованна Эдуарда (Бра)

Жеованна Эдуарда (Бра) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Жеованна Эдуарда (Бра) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Жеованна Эдуарда (Бра) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Жеованна Эдуарда (Бра) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Жеованна Эдуарда (Бра) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мария Артюхина (Рос)

Никаких высот Мария Артюхина (Рос) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Мария Артюхина (Рос) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Мария Артюхина (Рос) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Мария Артюхина (Рос) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Жеованна Эдуарда (Бра) — Мария Артюхина (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Жеованна Эдуарда (Бра) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Жеованна Эдуарда (Бра) и Мария Артюхина (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Жеованна Эдуарда (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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