Прогноз на бой Киран Гетинг (Анг) — Сион Яксли (Уэл) 01-го июля 2023 года

«Киран Гетинг (Анг)» – «Сион Яксли (Уэл)». 01.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Киран Гетинг (Анг) проведет 01-го июля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Сион Яксли (Уэл). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 22:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Киран Гетинг (Анг) — Сион Яксли (Уэл) пройдет 01-го июля, и можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Киран Гетинг (Анг) имеет две победы нокаутом, а Сион Яксли (Уэл) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Киран Гетинг (Анг) — Сион Яксли (Уэл):

победа Киран Гетинг (Анг) – 0, ничья – 0, победа Сион Яксли (Уэл) – 0

Прогноз на матч Киран Гетинг (Анг) – Сион Яксли (Уэл) Бои, титульный бой, 01-го июля :

Из-за того, что все ставят на то, что Киран Гетинг (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Сион Яксли (Уэл) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Киран Гетинг (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Киран Гетинг (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Киран Гетинг (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Киран Гетинг (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Киран Гетинг (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Сион Яксли (Уэл) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Сион Яксли (Уэл) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Сион Яксли (Уэл) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Сион Яксли (Уэл) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Сион Яксли (Уэл) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Киран Гетинг (Анг) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Киран Гетинг (Анг) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Киран Гетинг (Анг) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Киран Гетинг (Анг) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Киран Гетинг (Анг) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Киран Гетинг (Анг) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Сион Яксли (Уэл) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сион Яксли (Уэл) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сион Яксли (Уэл) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сион Яксли (Уэл) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сион Яксли (Уэл) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сион Яксли (Уэл) должен задуматься о своей обороне.

Киран Гетинг (Анг) – Сион Яксли (Уэл) 01.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Киран Гетинг (Анг) и Сион Яксли (Уэл), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Киран Гетинг (Анг) и Сион Яксли (Уэл) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Киран Гетинг (Анг) и Сион Яксли (Уэл), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Киран Гетинг (Анг) выиграет бой.

На чемпионский бой Киран Гетинг (Анг) — Сион Яксли (Уэл) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сион Яксли (Уэл), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Киран Гетинг (Анг)

На самом деле Киран Гетинг (Анг) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Киран Гетинг (Анг) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Киран Гетинг (Анг) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Киран Гетинг (Анг) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Киран Гетинг (Анг) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сион Яксли (Уэл)

Никаких высот Сион Яксли (Уэл) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сион Яксли (Уэл) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сион Яксли (Уэл) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сион Яксли (Уэл) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Киран Гетинг (Анг) — Сион Яксли (Уэл). Прогноз и ставки на матч. Бои 01-го июля

Никто не сомневается, что Киран Гетинг (Анг) намного сильнее, чем Сион Яксли (Уэл), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Так как Киран Гетинг (Анг) и Сион Яксли (Уэл) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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