Прогноз Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия (30-го июня), ставки и коэффициенты

Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия. Прогноз, ставки на матч. ITF (30.06.23)

30-го июня в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Инаки Монтес-Де Ла Торре , а противостоять в этом поединке будет Николас Париззия.



30-го июня в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 17:00 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия:

Теннисный поединок Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия запланирован организаторами турнира на 30-го июня, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 17:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет три победы при одном поражении.

Инаки Монтес-Де Ла Торре

В этом сезоне Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Инаки Монтес-Де Ла Торре может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Инаки Монтес-Де Ла Торре еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Николас Париззия

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Николас Париззия теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Николас Париззия имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Николас Париззия испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Николас Париззия выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Николас Париззия занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Инаки Монтес-Де Ла Торре» — «Николас Париззия»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия впервые будут встречаться между собой. Если Инаки Монтес-Де Ла Торре уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Николас Париззия пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Инаки Монтес-Де Ла Торре демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Инаки Монтес-Де Ла Торре – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия. Прогноз, ставки на матч(30.06.23)

Инаки Монтес-Де Ла Торре

К данному турниру Инаки Монтес-Де Ла Торре подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Инаки Монтес-Де Ла Торре находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Инаки Монтес-Де Ла Торре не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Инаки Монтес-Де Ла Торре старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Инаки Монтес-Де Ла Торре демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Николас Париззия

Этот сезон Николас Париззия проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Николас Париззия снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Николас Париззия слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Николас Париззия допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия: погода помешает показать хороший теннис

Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Инаки Монтес-Де Ла Торре имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Николас Париззия хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Инаки Монтес-Де Ла Торре. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Николас Париззия умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Инаки Монтес-Де Ла Торре довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Николас Париззия вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Инаки Монтес-Де Ла Торре.

СЕГОДНЯ МАТЧ Инаки Монтес-Де Ла Торре — Николас Париззия. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Инаки Монтес-Де Ла Торре и Николас Париззия.



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