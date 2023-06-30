Прогноз Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO) (01-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO). Прогноз, ставки на матч. NBA (01.07.23)

01-го июля в 06:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) примет соперника по национальному первенству Бостон Селтикс (COMMANDO).



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) – Бостон Селтикс (COMMANDO) вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 06:10 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 01-го июля и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Бостон Селтикс (COMMANDO).



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO):

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Бостон Селтикс (COMMANDO). Данный поединок будет сыгран 01-го июля, а по московскому времени его начало состоится в 06:10. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Бостон Селтикс (COMMANDO) лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU)

В этом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) вообще лидирует в чемпионате.



Бостон Селтикс (COMMANDO)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Бостон Селтикс (COMMANDO) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

NBA, Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO)

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO), несмотря на то, что он должен пройти только 01-го июля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 06:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO) 01-го июля

Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU)

В последние годы Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Бостон Селтикс (COMMANDO)

После того, как баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 01-го июля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 06:10 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO): хозяева сыграют в свой баскетбол

В этом сезоне у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Бостон Селтикс (COMMANDO) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) — Бостон Селтикс (COMMANDO). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (NBA GURU) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В последнее время баскетбольный клуб Бостон Селтикс (COMMANDO) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Бостон Селтикс (COMMANDO) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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