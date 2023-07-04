Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа: андердог способен удивить фаворита

Прогноз Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа (04.07.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа 04-го июля 2023 года

04-го июля 2023 года в 16:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Хорхе/Хорхе , а противостоять в этом поединке будет Вивиани/Паррес Аскойтиа.



Буквально несколько дней назад Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа играли свои матчи, а теперь уже 04-го июля 2023 года им предстоит очное противостояние в рамках этого же турнира. По московскому времени мастера тенниса выйдут на корт в 16:30. Оппоненты не часто играли друг с другом, хотя уже несколько лет выступают на самом высоком уровне. Ранее было лишь две встречи, в которых Хорхе/Хорхе имеет две победы, и оба выигрыша были лишь после пяти сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 04-го июля 2023 года откроет его противостояние Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вивиани/Паррес Аскойтиа может гордиться семью победами, а вот Хорхе/Хорхе имеет только пять выигранных встреч.

Хорхе/Хорхе

В большинстве своих выигранных поединков Хорхе/Хорхе берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Хорхе/Хорхе с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Хорхе/Хорхе сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Хорхе/Хорхе также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Вивиани/Паррес Аскойтиа

На этом турнире Вивиани/Паррес Аскойтиа играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Вивиани/Паррес Аскойтиа все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Вивиани/Паррес Аскойтиа не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Вивиани/Паррес Аскойтиа уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Вивиани/Паррес Аскойтиа на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Вивиани/Паррес Аскойтиа пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа (04-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Хорхе/Хорхе

В этом сезоне Хорхе/Хорхе демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Хорхе/Хорхе уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Хорхе/Хорхе любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Хорхе/Хорхе часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Хорхе/Хорхе умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Вивиани/Паррес Аскойтиа

В этом сезоне Вивиани/Паррес Аскойтиа не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вивиани/Паррес Аскойтиа сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вивиани/Паррес Аскойтиа допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вивиани/Паррес Аскойтиа допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вивиани/Паррес Аскойтиа демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа: андердог способен удивить фаворита

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Вивиани/Паррес Аскойтиа относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Вивиани/Паррес Аскойтиа проводит второй или третий матч. А вот Хорхе/Хорхе как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Хорхе/Хорхе, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Хорхе/Хорхе без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Хорхе/Хорхе вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хорхе/Хорхе — Вивиани/Паррес Аскойтиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Хорхе/Хорхе и Вивиани/Паррес Аскойтиа сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Хорхе/Хорхе, и Вивиани/Паррес Аскойтиа будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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