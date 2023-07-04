Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр: ставим на двойные ошибки

Прогноз Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр (05-го июля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр 05.07.2023

05.07.2023 в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Белинский/Бланч , а противостоять в этом поединке будет Бланкано/Пэр.



Белинский/Бланч сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 05.07.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бланкано/Пэр. По Москве данный поединок начнется в 12:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бланкано/Пэр, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр:

05.07.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 12:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Бланкано/Пэр, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Бланкано/Пэр выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Белинский/Бланч

Белинский/Бланч отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Белинский/Бланч проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Белинский/Бланч проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Белинский/Бланч играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Белинский/Бланч больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Бланкано/Пэр

Нынешняя форма, которую демонстрирует Бланкано/Пэр еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Бланкано/Пэр постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Бланкано/Пэр пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Бланкано/Пэр не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Бланкано/Пэр не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

Челленджер, Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр

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Прогноз и ставка на матч Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр 05.07.2023

Белинский/Бланч

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Белинский/Бланч, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Белинский/Бланч уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Белинский/Бланч старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Белинский/Бланч, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Белинский/Бланч не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Белинский/Бланч все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Белинский/Бланч точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Бланкано/Пэр

Этот сезон Бланкано/Пэр проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Бланкано/Пэр снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Бланкано/Пэр слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Бланкано/Пэр допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр: ставим на двойные ошибки

Судя по количеству финалов и титулов, которые Белинский/Бланч имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Бланкано/Пэр в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Белинский/Бланч превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Бланкано/Пэр сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Белинский/Бланч гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Белинский/Бланч — Бланкано/Пэр. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Белинский/Бланч и Бланкано/Пэр проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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