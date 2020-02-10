Прогноз Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани (11-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани. Прогноз, ставки на матч. ITF (11.02.20)

11 февраля в 11:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Айяп Сагадат , а противостоять в этом поединке будет Риккардо Бальдзерани.



Судья теннисного матча Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани должен дать знак о старте игры в 11:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 11 февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Айяп Сагадат имеет четыре победы, то Риккардо Бальдзерани может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани:

11 февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 11:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Риккардо Бальдзерани, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Риккардо Бальдзерани выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Айяп Сагадат

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Айяп Сагадат находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Айяп Сагадат является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Айяп Сагадат умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Айяп Сагадат обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Айяп Сагадат может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Риккардо Бальдзерани

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Риккардо Бальдзерани теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Риккардо Бальдзерани имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Риккардо Бальдзерани испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Риккардо Бальдзерани выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Риккардо Бальдзерани занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

«Айяп Сагадат» — «Риккардо Бальдзерани»: прогноз автора

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани впервые будут встречаться между собой. Если Айяп Сагадат уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Риккардо Бальдзерани пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Айяп Сагадат демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Айяп Сагадат – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Прогноз и ставка на матч Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани 11 февраля

Айяп Сагадат

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Айяп Сагадат, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Айяп Сагадат уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Айяп Сагадат старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Айяп Сагадат, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Айяп Сагадат не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Айяп Сагадат все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Айяп Сагадат точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Риккардо Бальдзерани

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Риккардо Бальдзерани хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Риккардо Бальдзерани никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Риккардо Бальдзерани сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Риккардо Бальдзерани всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Риккардо Бальдзерани относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Риккардо Бальдзерани проводит второй или третий матч. А вот Айяп Сагадат как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Айяп Сагадат, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Айяп Сагадат без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Айяп Сагадат вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Айяп Сагадат — Риккардо Бальдзерани. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Айяп Сагадат и Риккардо Бальдзерани.



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