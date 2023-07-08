Прогноз на бой Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос) 08-го июля

«Габил Мамедов (Рос)» – «Егор Чернушевич (Рос)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08 июля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос). На ринге его участники появятся в 20:50 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Габил Мамедов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос) пройдет 08 июля, и можно не сомневаться, что в 20:50 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Габил Мамедов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Егор Чернушевич (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос):

победа Габил Мамедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Егор Чернушевич (Рос) – 0

Прогноз на матч Габил Мамедов (Рос) – Егор Чернушевич (Рос) Кубок Победы, титульный бой, 08 июля :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Габил Мамедов (Рос) не очень выгодно, а вот Егор Чернушевич (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Габил Мамедов (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Габил Мамедов (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Габил Мамедов (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Габил Мамедов (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Габил Мамедов (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Егор Чернушевич (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Егор Чернушевич (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Егор Чернушевич (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Егор Чернушевич (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Егор Чернушевич (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Габил Мамедов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Габил Мамедов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Габил Мамедов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Габил Мамедов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Габил Мамедов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Габил Мамедов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Егор Чернушевич (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Егор Чернушевич (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Егор Чернушевич (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Егор Чернушевич (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Егор Чернушевич (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Егор Чернушевич (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Егор Чернушевич (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Габил Мамедов (Рос) – Егор Чернушевич (Рос) 08.07.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Габил Мамедов (Рос) и Егор Чернушевич (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Габил Мамедов (Рос) и Егор Чернушевич (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Габил Мамедов (Рос) и Егор Чернушевич (Рос). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Габил Мамедов (Рос) и Егор Чернушевич (Рос) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Габил Мамедов (Рос) и Егор Чернушевич (Рос) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Габил Мамедов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Егор Чернушевич (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Габил Мамедов (Рос) в данный момент сильнее, нежели Егор Чернушевич (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Габил Мамедов (Рос)

Габил Мамедов (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Габил Мамедов (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Габил Мамедов (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Габил Мамедов (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Габил Мамедов (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Егор Чернушевич (Рос)

Последний раз Егор Чернушевич (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Егор Чернушевич (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Егор Чернушевич (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Егор Чернушевич (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Егор Чернушевич (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Егор Чернушевич (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кубок Победы 08 июля

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Габил Мамедов (Рос) — Егор Чернушевич (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Габил Мамедов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Габил Мамедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Егор Чернушевич (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Габил Мамедов (Рос).

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