Прогноз на бой Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) 08.07.2023

«Эрнесто Меркадо (США)» – «Ксолисани Ндонгени (ЮАР)». 08.07.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Эрнесто Меркадо (США) проведет 08-го июля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ксолисани Ндонгени (ЮАР). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 02:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 08-го июля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР). По Москве начало данного поединка будет в 02:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР):

победа Эрнесто Меркадо (США) – 1.071, ничья – 22, победа Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – 9.05

Прогноз на матч Эрнесто Меркадо (США) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР) Бои, титульный бой, 08-го июля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Эрнесто Меркадо (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.071. А котировка на то, что Ксолисани Ндонгени (ЮАР) будет сильнее повысилась до 9.05.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эрнесто Меркадо (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эрнесто Меркадо (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эрнесто Меркадо (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эрнесто Меркадо (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эрнесто Меркадо (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эрнесто Меркадо (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Ксолисани Ндонгени (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Ксолисани Ндонгени (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Ксолисани Ндонгени (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Ксолисани Ндонгени (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Ксолисани Ндонгени (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Эрнесто Меркадо (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Эрнесто Меркадо (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Эрнесто Меркадо (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Эрнесто Меркадо (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Ксолисани Ндонгени (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Ксолисани Ндонгени (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Ксолисани Ндонгени (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Ксолисани Ндонгени (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Ксолисани Ндонгени (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Эрнесто Меркадо (США) – Ксолисани Ндонгени (ЮАР) 08.07.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Эрнесто Меркадо (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Эрнесто Меркадо (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Эрнесто Меркадо (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Эрнесто Меркадо (США) и Ксолисани Ндонгени (ЮАР) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Ксолисани Ндонгени (ЮАР) выиграет нокаутом.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ксолисани Ндонгени (ЮАР).

Эрнесто Меркадо (США)

Эрнесто Меркадо (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Эрнесто Меркадо (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Эрнесто Меркадо (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Эрнесто Меркадо (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Эрнесто Меркадо (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Ксолисани Ндонгени (ЮАР)

Последний раз Ксолисани Ндонгени (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Ксолисани Ндонгени (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Ксолисани Ндонгени (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Ксолисани Ндонгени (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Ксолисани Ндонгени (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Ксолисани Ндонгени (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Эрнесто Меркадо (США) — Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го июля 2023 года

Так как Эрнесто Меркадо (США) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Ксолисани Ндонгени (ЮАР).

Статистика и личные встречи

Эрнесто Меркадо (США) легко справится с таким соперником, как Ксолисани Ндонгени (ЮАР). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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