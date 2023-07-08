Прогноз Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори (09 июля), ставки и коэффициенты

Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори. Прогноз, ставки на матч. Уимблдон (09.07.23)

09-го июля 2023 года в 12:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Уимблдон, в котором на корт выйдут Грикспоор/Стевенс , а противостоять в этом поединке будет Болелли/Вавассори.



Теннисное противостояние Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори пройдет 09-го июля 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 12:00 по московскому времени. Хотя Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Болелли/Вавассори.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори, которая пройдет 09-го июля 2023 года в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 12:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Грикспоор/Стевенс

В этом сезоне Грикспоор/Стевенс показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Грикспоор/Стевенс сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Грикспоор/Стевенс еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Грикспоор/Стевенс обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Грикспоор/Стевенс играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Грикспоор/Стевенс любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Болелли/Вавассори

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Болелли/Вавассори на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Болелли/Вавассори демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Болелли/Вавассори имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Болелли/Вавассори намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Болелли/Вавассори не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Болелли/Вавассори будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Болелли/Вавассори и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Болелли/Вавассори умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори. Прогноз, ставки на матч(09.07.23)

Грикспоор/Стевенс

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Грикспоор/Стевенс, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Грикспоор/Стевенс уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Грикспоор/Стевенс старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Грикспоор/Стевенс, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Грикспоор/Стевенс не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Грикспоор/Стевенс все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Грикспоор/Стевенс точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Болелли/Вавассори

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Болелли/Вавассори все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Болелли/Вавассори сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Болелли/Вавассори все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Болелли/Вавассори предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори: соперники не будут долго запрягать

Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Грикспоор/Стевенс имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Болелли/Вавассори хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Грикспоор/Стевенс. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Болелли/Вавассори умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Грикспоор/Стевенс довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Болелли/Вавассори вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Грикспоор/Стевенс.

СЕГОДНЯ МАТЧ Грикспоор/Стевенс — Болелли/Вавассори. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Грикспоор/Стевенс и Болелли/Вавассори.



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