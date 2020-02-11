Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.02.20)

Прогноз Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд (12 февраля), ставки и коэффициенты

Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд (12.02.2020), ставки и коэффициенты

12.02.2020 в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Шарлотта Кемпенаэрс-Покз , а противостоять в этом поединке будет Келли Саутвуд.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 12.02.2020, а его начало по МСК будет в 00:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Шарлотта Кемпенаэрс-Покз. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд:

В 00:00 по Москве Шарлотта Кемпенаэрс-Покз выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Келли Саутвуд. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 12.02.2020. Шарлотта Кемпенаэрс-Покз не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Шарлотта Кемпенаэрс-Покз

На данный момент Шарлотта Кемпенаэрс-Покз является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Шарлотта Кемпенаэрс-Покз однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Шарлотта Кемпенаэрс-Покз демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Шарлотта Кемпенаэрс-Покз хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Шарлотта Кемпенаэрс-Покз часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Келли Саутвуд

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Келли Саутвуд на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Келли Саутвуд демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Келли Саутвуд имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Келли Саутвуд намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Келли Саутвуд не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Келли Саутвуд будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Келли Саутвуд и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Келли Саутвуд умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (12.02.20)

Шарлотта Кемпенаэрс-Покз

На данном турнире Шарлотта Кемпенаэрс-Покз выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Шарлотта Кемпенаэрс-Покз выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Шарлотта Кемпенаэрс-Покз допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Шарлотта Кемпенаэрс-Покз особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Шарлотта Кемпенаэрс-Покз, это умение играть на травяных кортах.

Келли Саутвуд

На этом турнире Келли Саутвуд играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Келли Саутвуд какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Келли Саутвуд уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Келли Саутвуд много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Келли Саутвуд сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Келли Саутвуд не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд: порядок побьёт класс

Судя по количеству финалов и титулов, которые Шарлотта Кемпенаэрс-Покз имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Келли Саутвуд в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Шарлотта Кемпенаэрс-Покз превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Келли Саутвуд сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Шарлотта Кемпенаэрс-Покз гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Шарлотта Кемпенаэрс-Покз — Келли Саутвуд. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Шарлотта Кемпенаэрс-Покз и Келли Саутвуд проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

http://evolvegame.ru/cat0-240520-elitcur-yavne-elitcur-netaniya-prognoz-i-stavki-ot-professionala-11-02-20/