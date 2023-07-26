Прогноз на бой Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра) 28.07.2023

«Владимир Ленгал (Чех)» – «Майкл Дейга-Шек (Бра)». 28.07.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 28-го июля 2023 года должен состояться бой Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Владимир Ленгал (Чех) и Майкл Дейга-Шек (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 28-го июля 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 19:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра):

победа Владимир Ленгал (Чех) – 0, ничья – 0, победа Майкл Дейга-Шек (Бра) – 0

Прогноз на матч Владимир Ленгал (Чех) – Майкл Дейга-Шек (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 28-го июля 2023 года :

Так как Владимир Ленгал (Чех) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Майкл Дейга-Шек (Бра) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Владимир Ленгал (Чех) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Владимир Ленгал (Чех) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Владимир Ленгал (Чех) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Владимир Ленгал (Чех) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Владимир Ленгал (Чех) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Свой пик формы Майкл Дейга-Шек (Бра) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Майкл Дейга-Шек (Бра) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Майкл Дейга-Шек (Бра) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Майкл Дейга-Шек (Бра) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Майкл Дейга-Шек (Бра) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В свои 27 лет Владимир Ленгал (Чех) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Владимир Ленгал (Чех) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Владимир Ленгал (Чех) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Владимир Ленгал (Чех) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Владимир Ленгал (Чех) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Владимир Ленгал (Чех) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Майкл Дейга-Шек (Бра) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Майкл Дейга-Шек (Бра) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Майкл Дейга-Шек (Бра) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Майкл Дейга-Шек (Бра) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Майкл Дейга-Шек (Бра) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Майкл Дейга-Шек (Бра) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Майкл Дейга-Шек (Бра) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Владимир Ленгал (Чех) – Майкл Дейга-Шек (Бра) 28.07.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Владимир Ленгал (Чех) и Майкл Дейга-Шек (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Владимир Ленгал (Чех) и Майкл Дейга-Шек (Бра) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Владимир Ленгал (Чех) является очевидным фаворитом, ведь Майкл Дейга-Шек (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Владимир Ленгал (Чех) в данный момент сильнее, нежели Майкл Дейга-Шек (Бра), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Владимир Ленгал (Чех)

Владимир Ленгал (Чех) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Владимир Ленгал (Чех) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Владимир Ленгал (Чех) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Владимир Ленгал (Чех) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Владимир Ленгал (Чех) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Майкл Дейга-Шек (Бра)

Сейчас Майкл Дейга-Шек (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Майкл Дейга-Шек (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Майкл Дейга-Шек (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Майкл Дейга-Шек (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Майкл Дейга-Шек (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 28-го июля 2023 года

В этом поединке Владимир Ленгал (Чех) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Майкл Дейга-Шек (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Владимир Ленгал (Чех) — Майкл Дейга-Шек (Бра) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Майкл Дейга-Шек (Бра) выиграет нокаутом.