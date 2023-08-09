Прогноз на бой Иссак Хардман (Авс) — Казуки Кохара (Япо) 09-го августа

«Иссак Хардман (Авс)» – «Казуки Кохара (Япо)». 09.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Иссак Хардман (Авс) проведет 09-го августа 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Казуки Кохара (Япо). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Иссак Хардман (Авс) — Казуки Кохара (Япо) пройдет 09-го августа 2023 года, и можно не сомневаться, что в 12:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Иссак Хардман (Авс) имеет две победы нокаутом, а Казуки Кохара (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Иссак Хардман (Авс) — Казуки Кохара (Япо):

победа Иссак Хардман (Авс) – 0, ничья – 0, победа Казуки Кохара (Япо) – 0

Прогноз на матч Иссак Хардман (Авс) – Казуки Кохара (Япо) Бои, титульный бой, 09-го августа 2023 года :

Так как Иссак Хардман (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Казуки Кохара (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Иссак Хардман (Авс) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Иссак Хардман (Авс) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Иссак Хардман (Авс) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Иссак Хардман (Авс) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Иссак Хардман (Авс) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Казуки Кохара (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Казуки Кохара (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Казуки Кохара (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Казуки Кохара (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Казуки Кохара (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Иссак Хардман (Авс) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Иссак Хардман (Авс) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Иссак Хардман (Авс) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Иссак Хардман (Авс) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Иссак Хардман (Авс) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Казуки Кохара (Япо) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Казуки Кохара (Япо) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Казуки Кохара (Япо) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Казуки Кохара (Япо) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Казуки Кохара (Япо) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Казуки Кохара (Япо) должен задуматься о своей обороне.

Иссак Хардман (Авс) – Казуки Кохара (Япо) 09.08.23

Появление на ринге таких бойцов, как Иссак Хардман (Авс) и Казуки Кохара (Япо) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Иссак Хардман (Авс) и Казуки Кохара (Япо). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Иссак Хардман (Авс) и Казуки Кохара (Япо) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Иссак Хардман (Авс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Казуки Кохара (Япо) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Иссак Хардман (Авс) является очевидным фаворитом, ведь Казуки Кохара (Япо) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Иссак Хардман (Авс) — Казуки Кохара (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Казуки Кохара (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Иссак Хардман (Авс)

Так как Иссак Хардман (Авс) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Иссак Хардман (Авс) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Иссак Хардман (Авс) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Иссак Хардман (Авс) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Казуки Кохара (Япо)

Прошлый бой Казуки Кохара (Япо) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Казуки Кохара (Япо) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Казуки Кохара (Япо) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Казуки Кохара (Япо) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Иссак Хардман (Авс) — Казуки Кохара (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 09-го августа 2023 года

Несмотря на то, что Иссак Хардман (Авс) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Казуки Кохара (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Иссак Хардман (Авс) легко справится с таким соперником, как Казуки Кохара (Япо). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.