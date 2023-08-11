Прогноз на бой Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) 11 августа

«Магомед Бибулатов (Рос)» – «Важа Циптаури (Гру)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го августа должен состояться бой Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Магомед Бибулатов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) пройдет 11-го августа, и можно не сомневаться, что в 21:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Магомед Бибулатов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Важа Циптаури (Гру) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру):

победа Магомед Бибулатов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Важа Циптаури (Гру) – 0

Прогноз на матч Магомед Бибулатов (Рос) – Важа Циптаури (Гру) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Магомед Бибулатов (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Важа Циптаури (Гру) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На данный момент Магомед Бибулатов (Рос) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Магомед Бибулатов (Рос) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Магомед Бибулатов (Рос) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Магомед Бибулатов (Рос) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Свой пик формы Важа Циптаури (Гру) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Важа Циптаури (Гру) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Важа Циптаури (Гру) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Важа Циптаури (Гру) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Важа Циптаури (Гру) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Магомед Бибулатов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Магомед Бибулатов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Магомед Бибулатов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Магомед Бибулатов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Магомед Бибулатов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Магомед Бибулатов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Важа Циптаури (Гру) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Важа Циптаури (Гру) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Важа Циптаури (Гру) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Важа Циптаури (Гру) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Важа Циптаури (Гру) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Важа Циптаури (Гру) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Важа Циптаури (Гру) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Магомед Бибулатов (Рос) – Важа Циптаури (Гру) 11.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Магомед Бибулатов (Рос) и Важа Циптаури (Гру). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Магомед Бибулатов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Магомед Бибулатов (Рос) и Важа Циптаури (Гру) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Важа Циптаури (Гру) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Магомед Бибулатов (Рос)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Магомед Бибулатов (Рос) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Магомед Бибулатов (Рос) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Магомед Бибулатов (Рос) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Магомед Бибулатов (Рос) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Важа Циптаури (Гру)

В своей карьере Важа Циптаури (Гру) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Важа Циптаури (Гру) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Важа Циптаури (Гру) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Важа Циптаури (Гру) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Магомед Бибулатов (Рос) — Важа Циптаури (Гру). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го августа

Спортивные эксперты считают, что Магомед Бибулатов (Рос) сейчас намного сильнее, чем Важа Циптаури (Гру), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Магомед Бибулатов (Рос) легко справится с таким соперником, как Важа Циптаури (Гру). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.