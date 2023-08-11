Прогноз на бой Григорий Пономарев (Рос) — Мухомад Вахаев (Рос) 11 августа

«Григорий Пономарев (Рос)» – «Мухомад Вахаев (Рос)». 11.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 11-го августа должен состояться бой Григорий Пономарев (Рос) — Мухомад Вахаев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 22:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 11-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Григорий Пономарев (Рос) — Мухомад Вахаев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 22:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Григорий Пономарев (Рос) — Мухомад Вахаев (Рос):

победа Григорий Пономарев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Мухомад Вахаев (Рос) – 0

Прогноз на матч Григорий Пономарев (Рос) – Мухомад Вахаев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11-го августа :

Так как Григорий Пономарев (Рос) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Мухомад Вахаев (Рос) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Григорий Пономарев (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Григорий Пономарев (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Григорий Пономарев (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Григорий Пономарев (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Григорий Пономарев (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Мухомад Вахаев (Рос) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мухомад Вахаев (Рос) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мухомад Вахаев (Рос), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мухомад Вахаев (Рос) должен быть в хорошей физической форме. Мухомад Вахаев (Рос) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Григорий Пономарев (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Григорий Пономарев (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Григорий Пономарев (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Григорий Пономарев (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Григорий Пономарев (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Григорий Пономарев (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Мухомад Вахаев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Мухомад Вахаев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Мухомад Вахаев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Мухомад Вахаев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Мухомад Вахаев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Григорий Пономарев (Рос) – Мухомад Вахаев (Рос) 11.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Григорий Пономарев (Рос) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Григорий Пономарев (Рос) в данный момент сильнее, нежели Мухомад Вахаев (Рос), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Григорий Пономарев (Рос)

Хотя Григорий Пономарев (Рос) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Григорий Пономарев (Рос) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Григорий Пономарев (Рос) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Григорий Пономарев (Рос) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Григорий Пономарев (Рос) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Мухомад Вахаев (Рос)

Уже несколько лет Мухомад Вахаев (Рос) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мухомад Вахаев (Рос) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мухомад Вахаев (Рос) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Григорий Пономарев (Рос) — Мухомад Вахаев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11-го августа

В настоящее время Григорий Пономарев (Рос) и Мухомад Вахаев (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Григорий Пономарев (Рос) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Григорий Пономарев (Рос) будет намного сильнее, чем Мухомад Вахаев (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.