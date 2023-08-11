Прогноз на бой Травон Маршалл (США) — Габриэль Маэстре Перес (Внс) 13 августа

«Травон Маршалл (США)» – «Габриэль Маэстре Перес (Внс)». 13.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Травон Маршалл (США) проведет 13-го августа 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Габриэль Маэстре Перес (Внс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 03:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 03:00 по московскому времени Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 13-го августа 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Травон Маршалл (США).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Травон Маршалл (США) — Габриэль Маэстре Перес (Внс):

победа Травон Маршалл (США) – 0, ничья – 0, победа Габриэль Маэстре Перес (Внс) – 0

Прогноз на матч Травон Маршалл (США) – Габриэль Маэстре Перес (Внс) Бои, титульный бой, 13-го августа 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Травон Маршалл (США) не очень выгодно, а вот Габриэль Маэстре Перес (Внс) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Травон Маршалл (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Травон Маршалл (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Травон Маршалл (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Травон Маршалл (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Травон Маршалл (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Габриэль Маэстре Перес (Внс) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Габриэль Маэстре Перес (Внс) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Габриэль Маэстре Перес (Внс), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Габриэль Маэстре Перес (Внс) должен быть в хорошей физической форме. Габриэль Маэстре Перес (Внс) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Травон Маршалл (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Травон Маршалл (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Травон Маршалл (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Травон Маршалл (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Габриэль Маэстре Перес (Внс) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Габриэль Маэстре Перес (Внс) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Габриэль Маэстре Перес (Внс) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Габриэль Маэстре Перес (Внс) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Травон Маршалл (США) – Габриэль Маэстре Перес (Внс) 13.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Травон Маршалл (США) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Травон Маршалл (США) в данный момент сильнее, нежели Габриэль Маэстре Перес (Внс), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Травон Маршалл (США)

Травон Маршалл (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Травон Маршалл (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Травон Маршалл (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Травон Маршалл (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Травон Маршалл (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Габриэль Маэстре Перес (Внс)

Сейчас Габриэль Маэстре Перес (Внс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Габриэль Маэстре Перес (Внс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Габриэль Маэстре Перес (Внс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Габриэль Маэстре Перес (Внс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Габриэль Маэстре Перес (Внс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Травон Маршалл (США) — Габриэль Маэстре Перес (Внс). Прогноз и ставки на матч. Бои 13-го августа 2023 года

Вряд ли Травон Маршалл (США) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Габриэль Маэстре Перес (Внс), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Травон Маршалл (США) и Габриэль Маэстре Перес (Внс), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Травон Маршалл (США) выиграет с помощью нокаута.