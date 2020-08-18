Прогноз Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 (18.08.2023), ставки и коэффициенты

Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3. Прогноз, ставки на матч. Мировой тур (18.08.23)

18-го августа 2023 года в 17:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мировой тур, в котором на своей площадке местный клуб Антверп 3х3 примет соперника по национальному первенству Дюссельдорф ЛФДИ 3×3.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Антверп 3х3 – Дюссельдорф ЛФДИ 3×3, запланированный на 18-го августа 2023 года. Баскетболисты появятся на площадке в 17:10 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Любители ставок не должны пропустить баскетбольное противостояние Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3, запланированное на 18-го августа 2023 года. Поставить на матч можно будет до 17:10 по МСК, а определить фаворита довольно просто, ведь в десяти последних личных встречах хозяева данного поединка одержали девять побед и только один раз проиграли. Причем, единственная победа баскетбольного клуба Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 была еще пять лет назад.

Антверп 3х3

На этот матч баскетболисты клуба Антверп 3х3 выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Антверп 3х3 лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Антверп 3х3 не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Дюссельдорф ЛФДИ 3×3

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3, несмотря на то, что он должен пройти только 18-го августа 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 17:10 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Антверп 3х3 одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.08.23)

Антверп 3х3

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Антверп 3х3 наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Антверп 3х3 сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Антверп 3х3 всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Антверп 3х3 бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Дюссельдорф ЛФДИ 3×3

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 18-го августа 2023 года, и в его рамках состоится поединок Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 17:10 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3: хозяева докажут превосходство над соперником

Баскетбольный клуб Антверп 3х3 очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Антверп 3х3 очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Антверп 3х3 — Дюссельдорф ЛФДИ 3×3. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Антверп 3х3 лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Антверп 3х3 гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Антверп 3х3 все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Дюссельдорф ЛФДИ 3×3 сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.