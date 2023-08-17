Прогноз на бой Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол) 19-го августа 2023 года

«Салахдине Парнассе (Фра)» – «Роберт Ручала (Пол)». 19.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Салахдине Парнассе (Фра) проведет 19.08.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Роберт Ручала (Пол). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 23:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 19.08.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол). Это будет продолжаться вплоть до 23:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол):

победа Салахдине Парнассе (Фра) – 0, ничья – 0, победа Роберт Ручала (Пол) – 0

Прогноз на матч Салахдине Парнассе (Фра) – Роберт Ручала (Пол) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 19.08.2023 :

Букмекерские конторы на бой Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Салахдине Парнассе (Фра) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Салахдине Парнассе (Фра) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Салахдине Парнассе (Фра) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Салахдине Парнассе (Фра) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Салахдине Парнассе (Фра) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Салахдине Парнассе (Фра) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Роберт Ручала (Пол) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Роберт Ручала (Пол) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Роберт Ручала (Пол) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Роберт Ручала (Пол) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Роберт Ручала (Пол) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Салахдине Парнассе (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Салахдине Парнассе (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Салахдине Парнассе (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Салахдине Парнассе (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Роберт Ручала (Пол) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Роберт Ручала (Пол) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Роберт Ручала (Пол) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Роберт Ручала (Пол) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Роберт Ручала (Пол) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Роберт Ручала (Пол) должен задуматься о своей обороне.

Салахдине Парнассе (Фра) – Роберт Ручала (Пол) 19.08.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Салахдине Парнассе (Фра) и Роберт Ручала (Пол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Салахдине Парнассе (Фра) и Роберт Ручала (Пол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Салахдине Парнассе (Фра) и Роберт Ручала (Пол) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Салахдине Парнассе (Фра) и Роберт Ручала (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Салахдине Парнассе (Фра) выиграет бой.

Титульный бой Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Роберт Ручала (Пол) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Салахдине Парнассе (Фра)

На самом деле Салахдине Парнассе (Фра) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Салахдине Парнассе (Фра) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Салахдине Парнассе (Фра) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Салахдине Парнассе (Фра) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Салахдине Парнассе (Фра) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Роберт Ручала (Пол)

Роберт Ручала (Пол) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Роберт Ручала (Пол) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Роберт Ручала (Пол) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Роберт Ручала (Пол) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Роберт Ручала (Пол) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Салахдине Парнассе (Фра) — Роберт Ручала (Пол). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 19.08.2023

Никто не сомневается, что Салахдине Парнассе (Фра) намного сильнее, чем Роберт Ручала (Пол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Салахдине Парнассе (Фра) и Роберт Ручала (Пол), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Салахдине Парнассе (Фра) выиграет бой.