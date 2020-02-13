Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита. Прогноз, ставки на матч(13.02.20)

Прогноз Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита (13.02.2020), ставки и коэффициенты

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита (13-го февраля), ставки и коэффициенты

13-го февраля в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор , а противостоять в этом поединке будет Рибеиро/Ямакита.



В 19:30 по Москве Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 13-го февраля. Единственный раз Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор сейчас считается фаворитом.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита:

Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита, которая пройдет 13-го февраля в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 19:30 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

По непонятным причинам Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Рибеиро/Ямакита

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Рибеиро/Ямакитав шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Рибеиро/Ямакита играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Рибеиро/Ямакита держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Рибеиро/Ямакита демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Рибеиро/Ямакита находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

«Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор» — «Рибеиро/Ямакита»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита. Прогноз, ставки на матч(13.02.20)

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор

После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.

Рибеиро/Ямакита

Этот сезон Рибеиро/Ямакита проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Рибеиро/Ямакита снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Рибеиро/Ямакита слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Рибеиро/Ямакита допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, и Рибеиро/Ямакита неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Рибеиро/Ямакита относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Рибеиро/Ямакита проводит второй или третий матч. А вот Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор — Рибеиро/Ямакита. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор и Рибеиро/Ямакита сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Рейс Да Силва/Соарес Клир Джуниор, и Рибеиро/Ямакита будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat1-241816-segodnya-match-martin-kuevas-gonzalo-villanueva-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-13-02-20/