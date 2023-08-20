Прогноз Чан/Янг — Ниномия/Сантамария (20.08.2023), ставки и коэффициенты

Чан/Янг — Ниномия/Сантамария. Прогноз, ставки на матч (20.08.23)

20-го августа 2023 года в 21:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Чан/Янг , а противостоять в этом поединке будет Ниномия/Сантамария.



Теннисное противостояние Чан/Янг — Ниномия/Сантамария пройдет 20-го августа 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 21:30 по московскому времени. Хотя Чан/Янг и Ниномия/Сантамария уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Ниномия/Сантамария.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чан/Янг — Ниномия/Сантамария:

До 20-го августа 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Чан/Янг — Ниномия/Сантамария вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Чан/Янг и Ниномия/Сантамария не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 21:30 по МСК.

Чан/Янг

В этом сезоне Чан/Янг показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Чан/Янг сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Чан/Янг еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Чан/Янг обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Чан/Янг играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Чан/Янг любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Ниномия/Сантамария

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ниномия/Сантамарияв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ниномия/Сантамария играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ниномия/Сантамария держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ниномия/Сантамария демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ниномия/Сантамария находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч Чан/Янг — Ниномия/Сантамария

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Чан/Янг и Ниномия/Сантамария. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Чан/Янг и Ниномия/Сантамария должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Чан/Янг — Ниномия/Сантамария. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (20.08.23)

Чан/Янг

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Чан/Янг выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Чан/Янг всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Чан/Янг уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Чан/Янг занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Чан/Янг больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Чан/Янг имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Ниномия/Сантамария

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Ниномия/Сантамария все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Ниномия/Сантамария сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Ниномия/Сантамария все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Ниномия/Сантамария предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Чан/Янг — Ниномия/Сантамария Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Чан/Янг и Ниномия/Сантамария, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Чан/Янг и Ниномия/Сантамария играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Чан/Янг, и Ниномия/Сантамария неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Чан/Янг — Ниномия/Сантамария: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Чан/Янг и Ниномия/Сантамария из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Ниномия/Сантамария относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Ниномия/Сантамария проводит второй или третий матч. А вот Чан/Янг как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Чан/Янг, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Чан/Янг без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Чан/Янг вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Чан/Янг — Ниномия/Сантамария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Чан/Янг и Ниномия/Сантамария.

