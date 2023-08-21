Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.08.23)

Прогноз Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес (22-го августа), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес 22-го августа

22-го августа в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Лукич/Стойр , а противостоять в этом поединке будет Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес.



22-го августа пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 17:00 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Лукич/Стойр может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.



Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го августа встречаются Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. Начало поединка запланировано на 17:00 по МСК. Лукич/Стойр является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Лукич/Стойр

В этом сезоне Лукич/Стойр показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Лукич/Стойр играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Лукич/Стойр умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Лукич/Стойр и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Лукич/Стойр будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Лукич/Стойр чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.



Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес

Во взрослом туре Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес проводить лишь второй полноценный сезон, так что пока никто не ожидает больших свершений. Да, среди юниоров даже получалось выходить на третье место в рейтинге, но профессиональный теннис это совершенно иной уровень, так что для хорошего выступления еще необходимо набраться опыта. В прошлом сезоне удалось пробиться в основною сетку всех турниров серии Большого Шлема, что для дебютантов уже является хорошим достижением. В этом сезоне Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес пока также лишь проходит квалификационные этапы, но зайти дальше не получается, так как здесь уже совершенно другой уровень игроков. Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес предпочитает силовой теннис, но он подходит лишь в случае со слабыми или равными оппонентами, а представителей первой сотни мирового рейтинга на одной силе пройти очень сложно. Тем более, что Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес еще имеет проблемы с приемом, не всегда закрывает заднюю линию, а также играет в основном лишь на грунтовых кортах.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.08.23)

Лукич/Стойр

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Лукич/Стойр выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Лукич/Стойр всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Лукич/Стойр уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Лукич/Стойр занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Лукич/Стойр больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Лукич/Стойр имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес

В этом сезоне Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес проводит второй или третий матч. А вот Лукич/Стойр как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Лукич/Стойр, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Лукич/Стойр без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Лукич/Стойр вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Лукич/Стойр — Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Лукич/Стойр и Жунге-Ильгес/Жунге-Ильгес проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.