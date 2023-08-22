Прогноз на бой Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США) 24-го августа

«Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар)» – «Дэвид Зелнер (США)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24 августа состоится интересный поединок Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:02 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

До 24 августа осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США). Это будет продолжаться вплоть до 01:02 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США):

победа Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) – 0, ничья – 0, победа Дэвид Зелнер (США) – 0

Прогноз на матч Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) – Дэвид Зелнер (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24 августа :

Так как Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Дэвид Зелнер (США) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Дэвид Зелнер (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Дэвид Зелнер (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Дэвид Зелнер (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Дэвид Зелнер (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Дэвид Зелнер (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Дэвид Зелнер (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дэвид Зелнер (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дэвид Зелнер (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дэвид Зелнер (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дэвид Зелнер (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) – Дэвид Зелнер (США) 24.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) и Дэвид Зелнер (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) и Дэвид Зелнер (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Дэвид Зелнер (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) и Дэвид Зелнер (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) выиграет бой.

Титульный бой Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Дэвид Зелнер (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар)

Свою самую выдающуюся победу Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Дэвид Зелнер (США)

На данный момент Дэвид Зелнер (США) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Дэвид Зелнер (США) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Дэвид Зелнер (США) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Дэвид Зелнер (США) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Дэвид Зелнер (США) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) — Дэвид Зелнер (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24 августа

Так как Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Дэвид Зелнер (США).

Статистика и личные встречи

Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар) сейчас находится на пике формы, так что Дэвид Зелнер (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Абдулла Аль-Кахтани (С.Ар).