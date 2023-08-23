Прогноз на бой Расул Алиев (Рос) — Дмитрий Захарьев (Рос) 23-го августа 2023 года

«Расул Алиев (Рос)» – «Дмитрий Захарьев (Рос)». 23.08.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Расул Алиев (Рос) проведет 23-го августа, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Дмитрий Захарьев (Рос). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:36 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 23-го августа пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Расул Алиев (Рос) — Дмитрий Захарьев (Рос). По Москве начало данного поединка будет в 06:36, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Расул Алиев (Рос) — Дмитрий Захарьев (Рос):

победа Расул Алиев (Рос) – 0, ничья – 0, победа Дмитрий Захарьев (Рос) – 0

Прогноз на матч Расул Алиев (Рос) – Дмитрий Захарьев (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 23-го августа :

Из-за того, что все ставят на то, что Расул Алиев (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Дмитрий Захарьев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

Расул Алиев (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Расул Алиев (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Расул Алиев (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Расул Алиев (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Расул Алиев (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Расул Алиев (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Расул Алиев (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Дмитрий Захарьев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Дмитрий Захарьев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Дмитрий Захарьев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Дмитрий Захарьев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Дмитрий Захарьев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Расул Алиев (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Расул Алиев (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Расул Алиев (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Расул Алиев (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Расул Алиев (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Расул Алиев (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Дмитрий Захарьев (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Дмитрий Захарьев (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Дмитрий Захарьев (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Дмитрий Захарьев (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Дмитрий Захарьев (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Расул Алиев (Рос) – Дмитрий Захарьев (Рос) 23.08.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Расул Алиев (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Дмитрий Захарьев (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Расул Алиев (Рос).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Дмитрий Захарьев (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Расул Алиев (Рос)

Так как Расул Алиев (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Расул Алиев (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Расул Алиев (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Расул Алиев (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Дмитрий Захарьев (Рос)

В своей карьере Дмитрий Захарьев (Рос) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Дмитрий Захарьев (Рос) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Дмитрий Захарьев (Рос) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Дмитрий Захарьев (Рос) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Расул Алиев (Рос) — Дмитрий Захарьев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 23-го августа

Спортивные эксперты считают, что Расул Алиев (Рос) сейчас намного сильнее, чем Дмитрий Захарьев (Рос), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Расул Алиев (Рос) и Дмитрий Захарьев (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Расул Алиев (Рос) выиграет бой.