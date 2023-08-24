Прогноз на бой Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос) 24-го августа 2023 года

«Габил Мамедов (Рос)» – «Тенгиз Котоян (Рос)». 24.08.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 24-го августа 2023 года должен состояться бой Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос) пройдет 24-го августа 2023 года, и можно не сомневаться, что в 11:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Габил Мамедов (Рос) имеет две победы нокаутом, а Тенгиз Котоян (Рос) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос):

победа Габил Мамедов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Тенгиз Котоян (Рос) – 0

Прогноз на матч Габил Мамедов (Рос) – Тенгиз Котоян (Рос) Чемпионат России, титульный бой, 24-го августа 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Габил Мамедов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Габил Мамедов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Габил Мамедов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Габил Мамедов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Габил Мамедов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Габил Мамедов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Габил Мамедов (Рос) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Тенгиз Котоян (Рос) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Тенгиз Котоян (Рос) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Тенгиз Котоян (Рос) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Тенгиз Котоян (Рос) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Тенгиз Котоян (Рос) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Габил Мамедов (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Габил Мамедов (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Габил Мамедов (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Габил Мамедов (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Габил Мамедов (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Тенгиз Котоян (Рос) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Тенгиз Котоян (Рос) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Тенгиз Котоян (Рос) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Тенгиз Котоян (Рос) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Тенгиз Котоян (Рос) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Тенгиз Котоян (Рос) должен задуматься о своей обороне.

Габил Мамедов (Рос) – Тенгиз Котоян (Рос) 24.08.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Габил Мамедов (Рос) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Габил Мамедов (Рос) и Тенгиз Котоян (Рос), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Тенгиз Котоян (Рос) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Габил Мамедов (Рос)

На самом деле Габил Мамедов (Рос) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Габил Мамедов (Рос) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Габил Мамедов (Рос) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Габил Мамедов (Рос) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Габил Мамедов (Рос) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Тенгиз Котоян (Рос)

В данный момент Тенгиз Котоян (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Тенгиз Котоян (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Тенгиз Котоян (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Тенгиз Котоян (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат России 24-го августа 2023 года

На титульный бой Габил Мамедов (Рос) — Тенгиз Котоян (Рос) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Габил Мамедов (Рос) сейчас находится на пике формы, так что Тенгиз Котоян (Рос) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Габил Мамедов (Рос).