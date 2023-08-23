Ребекка Петерсон — Кристина Буча: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Ребекка Петерсон — Кристина Буча (24 августа), ставки и коэффициенты

Ребекка Петерсон — Кристина Буча (24-го августа), ставки и коэффициенты

24-го августа в 18:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Ребекка Петерсон , а противостоять в этом поединке будет Кристина Буча.



В 18:00 по московскому времени поклонники большого тенниса будут внимательно следить за тем, как на корте будут противостоять Ребекка Петерсон и Кристина Буча. Тем кто, хочет посмотреть на игру, которая пройдет 24-го августа, вживую, еще можно купить билеты, так как еще есть свободные места на трибунах. Между ведущими мировыми ракетками за всю историю было лишь четыре встречи, причем в них было по две победы у каждого соперника.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ребекка Петерсон — Кристина Буча:

В 18:00 по Москве Ребекка Петерсон выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Кристина Буча. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 24-го августа. Ребекка Петерсон не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Ребекка Петерсон

На данный момент Ребекка Петерсон является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Ребекка Петерсон поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Ребекка Петерсон пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Ребекка Петерсон слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Ребекка Петерсон будет более тщательно готовиться к поединку.



Кристина Буча

На этом турнире Кристина Буча выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Кристина Буча снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Кристина Буча чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Кристина Буча уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Кристина Буча зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Ребекка Петерсон и Кристина Буча – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Прогноз и ставка на матч Ребекка Петерсон — Кристина Буча 24-го августа

Ребекка Петерсон

На данный момент Ребекка Петерсон занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Ребекка Петерсон снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Ребекка Петерсон не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Ребекка Петерсон не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.

Кристина Буча

На этом турнире Кристина Буча играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Кристина Буча надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Кристина Буча находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Кристина Буча считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Ребекка Петерсон — Кристина Буча Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Ребекка Петерсон и Кристина Буча. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Ребекка Петерсон — Кристина Буча: погода помешает показать хороший теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Ребекка Петерсон и Кристина Буча, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Ребекка Петерсон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Кристина Буча имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Ребекка Петерсон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Ребекка Петерсон и Кристина Буча на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ребекка Петерсон — Кристина Буча. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Ребекка Петерсон и Кристина Буча, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.