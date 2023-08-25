Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт. Прогноз, ставки на матч(26.08.23)

Прогноз Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт (26-го августа 2023 года), ставки и коэффициенты

Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт (26 августа), ставки и коэффициенты

26 августа в 07:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Ватанабе/Ичикава , а противостоять в этом поединке будет Денисов/Шейнгезикхт.



Судья теннисного матча Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт должен дать знак о старте игры в 07:05 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 26 августа, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Ватанабе/Ичикава имеет четыре победы, то Денисов/Шейнгезикхт может похвастаться лишь двумя победами.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт:

Ватанабе/Ичикава имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 26 августа нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Денисов/Шейнгезикхт. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 07:05. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Ватанабе/Ичикава имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Ватанабе/Ичикава

На данный момент Ватанабе/Ичикава является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Ватанабе/Ичикава однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Ватанабе/Ичикава демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Ватанабе/Ичикава хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Ватанабе/Ичикава часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Денисов/Шейнгезикхт

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Денисов/Шейнгезикхт имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Денисов/Шейнгезикхт демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Денисов/Шейнгезикхт не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Денисов/Шейнгезикхт не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт впервые будут встречаться между собой. Если Ватанабе/Ичикава уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Денисов/Шейнгезикхт пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Ватанабе/Ичикава демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Ватанабе/Ичикава – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт. Прогноз, ставки на матч(26.08.23)

Ватанабе/Ичикава

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Ватанабе/Ичикава выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Ватанабе/Ичикава всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Ватанабе/Ичикава уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Ватанабе/Ичикава занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Ватанабе/Ичикава больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Ватанабе/Ичикава имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Денисов/Шейнгезикхт

На этом турнире Денисов/Шейнгезикхт играет второй раз. Прошлогодний розыгрыш был пропущен из-за травмы плеча, а в позапрошлом году получилось дойти до полуфинала. Так что, на этот раз Денисов/Шейнгезикхт надеется снова продемонстрировать хорошие результаты и пройти как можно дальше. После травмы получилось очень быстро восстановиться, так что если прошлый сезон начинался на 27-м месте в рейтинге, то завершался уже на пятнадцатом. В этом году Денисов/Шейнгезикхт находится в еще лучшей форме, так что не будет удивительно, если получится ворваться в десятку лучших мастеров большого тенниса. Жесткое покрытие Денисов/Шейнгезикхт считает своим профильным, так как любит играть на большой скорости, используя силовой агрессивный теннис. В прошлом сезоне большинство матчей прошло на харде, причем поражения были лишь в трех. В этом сезоне на харде было сыграно шесть поединков, и все они были выиграны. Пока не ясно, как обстоят дела с выносливостью, но в последних матчах не пришлось много тратить сил, так как удалось одержать победы уже после двух партий.

Сегодня матч Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Ватанабе/Ичикава, и Денисов/Шейнгезикхт неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ватанабе/Ичикава имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Денисов/Шейнгезикхт в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ватанабе/Ичикава превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Денисов/Шейнгезикхт сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ватанабе/Ичикава гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ватанабе/Ичикава — Денисов/Шейнгезикхт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Ватанабе/Ичикава и Денисов/Шейнгезикхт. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Ватанабе/Ичикава и для Денисов/Шейнгезикхт, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.