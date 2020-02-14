Прогноз Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария (15-го февраля), ставки и коэффициенты

Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Аргентины (15.02.20)

15-го февраля 2020 года в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза примет соперника по национальному первенству Амегхино де Вилла Мария.



В 04:00 по Москве болельщики баскетбольных клубов Депортиво Ривадавия Мендоза и Амегхино де Вилла Мария займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 15-го февраля 2020 года, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Депортиво Ривадавия Мендоза и Амегхино де Вилла Мария. Организаторы турнира собираются провести данную игру 15-го февраля 2020 года. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Амегхино де Вилла Мария. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Депортиво Ривадавия Мендоза, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Депортиво Ривадавия Мендоза

В этом сезоне баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Депортиво Ривадавия Мендоза вообще лидирует в чемпионате.



Амегхино де Вилла Мария

В составе баскетбольного клуба Амегхино де Вилла Мария нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Амегхино де Вилла Мария уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Чемпионат Аргентины, Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария, несмотря на то, что он должен пройти только 15-го февраля 2020 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 04:00 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (15.02.20)

Депортиво Ривадавия Мендоза

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Амегхино де Вилла Мария

Два года назад баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария пройдет 15-го февраля 2020 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 04:00 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Депортиво Ривадавия Мендоза играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Депортиво Ривадавия Мендоза сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Амегхино де Вилла Мария показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Депортиво Ривадавия Мендоза — Амегхино де Вилла Мария. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Депортиво Ривадавия Мендоза совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Депортиво Ривадавия Мендоза выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Амегхино де Вилла Мария сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Амегхино де Вилла Мария идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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