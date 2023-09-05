Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере: андердог способен удивить фаворита

Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере (06 сентября), ставки и коэффициенты

06 сентября в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Контрерас Гомез/Харрисон , а противостоять в этом поединке будет Дзаламидзе/Лансере.



Так как теннисный поединок Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере пройдет уже 06 сентября, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Контрерас Гомез/Харрисон на тот момент намного сильнее, нежели Дзаламидзе/Лансере.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 06 сентября откроет его противостояние Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Дзаламидзе/Лансере может гордиться семью победами, а вот Контрерас Гомез/Харрисон имеет только пять выигранных встреч.

Контрерас Гомез/Харрисон

Так как Контрерас Гомез/Харрисон выходит на корт практически впервые спустя год перерыва, то никто не собирается ждать чуда, ведь понятно, что еще необходимо время для того, чтобы наиграть хорошую форму. До этого матча был сыгран всего один поединок, где хоть и была победа, но болельщикам легенды тенниса пришлось заметно понервничать. Несмотря на слабый класс оппонента, при счете 2-0 мало не было потеряно преимущество. Правда, Контрерас Гомез/Харрисон снова демонстрирует свой характер и упорство, так что удалось собраться и одержать победу. Ранее на грунтовых кортах можно было увидеть очень хорошую игру, но сейчас вообще не ясно, что собой представляет Контрерас Гомез/Харрисон, и есть ли шансы побороться хотя бы за выход из квалификации в основную сетку. По прошлой игре можно сделать вывод, что с подачей все в порядке, но может ли еще Контрерас Гомез/Харрисон чем-то удивить, пока не ясно.



Дзаламидзе/Лансере

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Дзаламидзе/Лансере на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Дзаламидзе/Лансере демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Дзаламидзе/Лансере имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Дзаламидзе/Лансере намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Дзаламидзе/Лансере не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Дзаламидзе/Лансере будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Дзаламидзе/Лансере и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Дзаламидзе/Лансере умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз и ставка на матч Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере 06 сентября

Контрерас Гомез/Харрисон

Контрерас Гомез/Харрисон не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Контрерас Гомез/Харрисон любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Контрерас Гомез/Харрисон умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Контрерас Гомез/Харрисон не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Контрерас Гомез/Харрисон умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Дзаламидзе/Лансере

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Дзаламидзе/Лансере хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Дзаламидзе/Лансере никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Дзаламидзе/Лансере сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Дзаламидзе/Лансере всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Контрерас Гомез/Харрисон, и Дзаламидзе/Лансере неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Контрерас Гомез/Харрисон сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Дзаламидзе/Лансере имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Контрерас Гомез/Харрисон – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Контрерас Гомез/Харрисон — Дзаламидзе/Лансере. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Контрерас Гомез/Харрисон и Дзаламидзе/Лансере сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Контрерас Гомез/Харрисон, и Дзаламидзе/Лансере будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.