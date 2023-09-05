Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс. Прогноз, ставки на матч. ITF (06.09.23)

06.09.2023 в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бушелагем/Хендрикс , а противостоять в этом поединке будет Йонг/Тиммерманс.



Бушелагем/Хендрикс сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 06.09.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Йонг/Тиммерманс. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Йонг/Тиммерманс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бушелагем/Хендрикс имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 06.09.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Йонг/Тиммерманс. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 14:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Бушелагем/Хендрикс имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Бушелагем/Хендрикс

Этот турнир Бушелагем/Хендрикс проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Бушелагем/Хендрикс может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Бушелагем/Хендрикс однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Бушелагем/Хендрикс имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Бушелагем/Хендрикс левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Бушелагем/Хендрикс хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Йонг/Тиммерманс

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Йонг/Тиммерманс теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Йонг/Тиммерманс имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Йонг/Тиммерманс испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Йонг/Тиммерманс выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Йонг/Тиммерманс занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Прогноз на матч Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Бушелагем/Хендрикс и Йонг/Тиммерманс впервые будут встречаться между собой. Если Бушелагем/Хендрикс уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Йонг/Тиммерманс пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Бушелагем/Хендрикс демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Бушелагем/Хендрикс – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (06.09.23)

Бушелагем/Хендрикс

К данному турниру Бушелагем/Хендрикс подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Бушелагем/Хендрикс находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Бушелагем/Хендрикс не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Бушелагем/Хендрикс старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Бушелагем/Хендрикс демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Йонг/Тиммерманс

На этом турнире Йонг/Тиммерманс играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Йонг/Тиммерманс какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Йонг/Тиммерманс уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Йонг/Тиммерманс много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Йонг/Тиммерманс сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Йонг/Тиммерманс не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Бушелагем/Хендрикс и Йонг/Тиммерманс. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс: будет сделан акцент на атакующий теннис

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бушелагем/Хендрикс и Йонг/Тиммерманс, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бушелагем/Хендрикс сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Йонг/Тиммерманс имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бушелагем/Хендрикс – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бушелагем/Хендрикс и Йонг/Тиммерманс на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бушелагем/Хендрикс — Йонг/Тиммерманс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Бушелагем/Хендрикс и Йонг/Тиммерманс.

