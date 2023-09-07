«Гергели Чиби (Вен)» – «Насим Бельхуачи (Фра)». 07.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07.09.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Гергели Чиби (Вен) — Насим Бельхуачи (Фра). На ринге его участники появятся в 21:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Гергели Чиби (Вен) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Гергели Чиби (Вен) — Насим Бельхуачи (Фра) пройдет 07.09.2023, и можно не сомневаться, что в 21:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Гергели Чиби (Вен) имеет две победы нокаутом, а Насим Бельхуачи (Фра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гергели Чиби (Вен) — Насим Бельхуачи (Фра):

победа Гергели Чиби (Вен) – 2.131, ничья – 50, победа Насим Бельхуачи (Фра) – 1.735

Прогноз на матч Гергели Чиби (Вен) – Насим Бельхуачи (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 07.09.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Гергели Чиби (Вен) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 2.131. А котировка на то, что Насим Бельхуачи (Фра) будет сильнее повысилась до 1.735.

История личных встреч

На профессиональном ринге Гергели Чиби (Вен) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Гергели Чиби (Вен) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Гергели Чиби (Вен) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Гергели Чиби (Вен) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Гергели Чиби (Вен) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Насим Бельхуачи (Фра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Насим Бельхуачи (Фра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Насим Бельхуачи (Фра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Насим Бельхуачи (Фра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Насим Бельхуачи (Фра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Гергели Чиби (Вен) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Гергели Чиби (Вен) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Гергели Чиби (Вен) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Гергели Чиби (Вен) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Гергели Чиби (Вен) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Гергели Чиби (Вен) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Насим Бельхуачи (Фра) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Насим Бельхуачи (Фра) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Насим Бельхуачи (Фра) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Насим Бельхуачи (Фра) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Насим Бельхуачи (Фра) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Гергели Чиби (Вен) – Насим Бельхуачи (Фра) 07.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Гергели Чиби (Вен) и Насим Бельхуачи (Фра) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Гергели Чиби (Вен) и Насим Бельхуачи (Фра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Гергели Чиби (Вен) и Насим Бельхуачи (Фра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Гергели Чиби (Вен) и Насим Бельхуачи (Фра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Гергели Чиби (Вен) — Насим Бельхуачи (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Гергели Чиби (Вен) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Гергели Чиби (Вен) и Насим Бельхуачи (Фра), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Насим Бельхуачи (Фра) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Гергели Чиби (Вен)

Гергели Чиби (Вен) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Гергели Чиби (Вен) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Гергели Чиби (Вен) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Гергели Чиби (Вен) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Гергели Чиби (Вен) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Насим Бельхуачи (Фра)

На данный момент Насим Бельхуачи (Фра) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Насим Бельхуачи (Фра) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Насим Бельхуачи (Фра) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Насим Бельхуачи (Фра) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Насим Бельхуачи (Фра) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Гергели Чиби (Вен) — Насим Бельхуачи (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 07.09.2023

Вряд ли Гергели Чиби (Вен) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Насим Бельхуачи (Фра), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Гергели Чиби (Вен) будет намного сильнее, чем Насим Бельхуачи (Фра), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.