«Йелте Бломмарт (Бел)» – «Такума Ота (Япо)». 08.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Йелте Бломмарт (Бел) — Такума Ота (Япо). На ринге его участники появятся в 16:45 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Йелте Бломмарт (Бел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Йелте Бломмарт (Бел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 08 сентября предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Такума Ота (Япо), так что вряд ли в 16:45 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йелте Бломмарт (Бел) — Такума Ота (Япо):

победа Йелте Бломмарт (Бел) – 0, ничья – 0, победа Такума Ота (Япо) – 0

Прогноз на матч Йелте Бломмарт (Бел) – Такума Ота (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Йелте Бломмарт (Бел) станет победителем боя. Если выиграет Такума Ота (Япо), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Йелте Бломмарт (Бел) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Йелте Бломмарт (Бел) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Йелте Бломмарт (Бел) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Йелте Бломмарт (Бел) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Такума Ота (Япо) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Такума Ота (Япо) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Такума Ота (Япо), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Такума Ота (Япо) должен быть в хорошей физической форме. Такума Ота (Япо) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Йелте Бломмарт (Бел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Йелте Бломмарт (Бел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Йелте Бломмарт (Бел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Йелте Бломмарт (Бел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Йелте Бломмарт (Бел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Такума Ота (Япо) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Такума Ота (Япо) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Такума Ота (Япо) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Такума Ота (Япо) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Такума Ота (Япо) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Йелте Бломмарт (Бел) – Такума Ота (Япо) 08.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Йелте Бломмарт (Бел) и Такума Ота (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Йелте Бломмарт (Бел) и Такума Ота (Япо) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Йелте Бломмарт (Бел) и Такума Ота (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Йелте Бломмарт (Бел) выиграет бой.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Йелте Бломмарт (Бел) и Такума Ота (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Такума Ота (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Йелте Бломмарт (Бел)

Так как Йелте Бломмарт (Бел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Йелте Бломмарт (Бел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Йелте Бломмарт (Бел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Йелте Бломмарт (Бел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Такума Ота (Япо)

Последний раз Такума Ота (Япо) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Такума Ота (Япо) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Такума Ота (Япо) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Такума Ота (Япо) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Такума Ота (Япо)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Такума Ота (Япо) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Йелте Бломмарт (Бел) — Такума Ота (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

Спортивные эксперты считают, что Йелте Бломмарт (Бел) сейчас намного сильнее, чем Такума Ота (Япо), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Йелте Бломмарт (Бел) — Такума Ота (Япо) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Такума Ота (Япо) выиграет нокаутом.