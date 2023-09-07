«Михаил Колобегов (Рос)» – «Виктор Вечерин (Рос)». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09-го сентября 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос). На ринге его участники появятся в 14:20 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Михаил Колобегов (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 14:20 по московскому времени Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 09-го сентября 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Михаил Колобегов (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос):

победа Михаил Колобегов (Рос) – 1.21, ничья – 60, победа Виктор Вечерин (Рос) – 4.285

Прогноз на матч Михаил Колобегов (Рос) – Виктор Вечерин (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 09-го сентября 2023 года :

Букмекерские конторы на бой Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 1.21 и 4.285.

История личных встреч

Михаил Колобегов (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Михаил Колобегов (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Михаил Колобегов (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Михаил Колобегов (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Михаил Колобегов (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Михаил Колобегов (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Михаил Колобегов (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Виктор Вечерин (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Виктор Вечерин (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Виктор Вечерин (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Виктор Вечерин (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Виктор Вечерин (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Михаил Колобегов (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Михаил Колобегов (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Михаил Колобегов (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Михаил Колобегов (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Михаил Колобегов (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Михаил Колобегов (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Виктор Вечерин (Рос) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Виктор Вечерин (Рос) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Виктор Вечерин (Рос) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Виктор Вечерин (Рос) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Виктор Вечерин (Рос) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Виктор Вечерин (Рос) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Виктор Вечерин (Рос) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Михаил Колобегов (Рос) – Виктор Вечерин (Рос) 09.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Михаил Колобегов (Рос) и Виктор Вечерин (Рос), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Михаил Колобегов (Рос) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Виктор Вечерин (Рос).

Михаил Колобегов (Рос)

Как бы Михаил Колобегов (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Михаил Колобегов (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Михаил Колобегов (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Михаил Колобегов (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Михаил Колобегов (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Виктор Вечерин (Рос)

Последний раз Виктор Вечерин (Рос) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Виктор Вечерин (Рос) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Виктор Вечерин (Рос) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Виктор Вечерин (Рос) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Виктор Вечерин (Рос)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Виктор Вечерин (Рос) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 09-го сентября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Михаил Колобегов (Рос) — Виктор Вечерин (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Михаил Колобегов (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

В этом бою Михаил Колобегов (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Виктор Вечерин (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.