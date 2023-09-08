«Ахмед Эльфарази (Еги)» – «Марсель Нурланбек (Кгз)». 08.09.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08 сентября букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Ахмед Эльфарази (Еги) — Марсель Нурланбек (Кгз). На ринге его участники появятся в 18:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Ахмед Эльфарази (Еги) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 08 сентября пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Ахмед Эльфарази (Еги) — Марсель Нурланбек (Кгз). По Москве начало данного поединка будет в 18:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ахмед Эльфарази (Еги) — Марсель Нурланбек (Кгз):

победа Ахмед Эльфарази (Еги) – 0, ничья – 0, победа Марсель Нурланбек (Кгз) – 0

Прогноз на матч Ахмед Эльфарази (Еги) – Марсель Нурланбек (Кгз) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 08 сентября :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ахмед Эльфарази (Еги) станет победителем боя. Если выиграет Марсель Нурланбек (Кгз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Ахмед Эльфарази (Еги) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ахмед Эльфарази (Еги) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ахмед Эльфарази (Еги) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ахмед Эльфарази (Еги) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Марсель Нурланбек (Кгз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Марсель Нурланбек (Кгз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Марсель Нурланбек (Кгз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Марсель Нурланбек (Кгз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Марсель Нурланбек (Кгз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Ахмед Эльфарази (Еги) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ахмед Эльфарази (Еги) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ахмед Эльфарази (Еги) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ахмед Эльфарази (Еги) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ахмед Эльфарази (Еги) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Марсель Нурланбек (Кгз) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Марсель Нурланбек (Кгз) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Марсель Нурланбек (Кгз) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Марсель Нурланбек (Кгз) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Марсель Нурланбек (Кгз) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Марсель Нурланбек (Кгз) должен задуматься о своей обороне.

Ахмед Эльфарази (Еги) – Марсель Нурланбек (Кгз) 08.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ахмед Эльфарази (Еги) и Марсель Нурланбек (Кгз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Ахмед Эльфарази (Еги) и Марсель Нурланбек (Кгз). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Ахмед Эльфарази (Еги) и Марсель Нурланбек (Кгз) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Ахмед Эльфарази (Еги) и Марсель Нурланбек (Кгз) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Ахмед Эльфарази (Еги) и Марсель Нурланбек (Кгз), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Ахмед Эльфарази (Еги) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Ахмед Эльфарази (Еги) — Марсель Нурланбек (Кгз) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Марсель Нурланбек (Кгз).

Ахмед Эльфарази (Еги)

В своей профессиональной карьере Ахмед Эльфарази (Еги) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Ахмед Эльфарази (Еги) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Ахмед Эльфарази (Еги) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Ахмед Эльфарази (Еги) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Ахмед Эльфарази (Еги) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Марсель Нурланбек (Кгз)

Прошлый бой Марсель Нурланбек (Кгз) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Марсель Нурланбек (Кгз) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Марсель Нурланбек (Кгз) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Марсель Нурланбек (Кгз) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Ахмед Эльфарази (Еги) — Марсель Нурланбек (Кгз). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 08 сентября

Так как Ахмед Эльфарази (Еги) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Марсель Нурланбек (Кгз).

Статистика и личные встречи

Ахмед Эльфарази (Еги) сейчас находится на пике формы, так что Марсель Нурланбек (Кгз) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ахмед Эльфарази (Еги).