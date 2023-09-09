Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу: хозяева должны брать три очка

«Сучжоу Донгву» – «Сичуан Йиуниу». 09.09.23. Прогноз и ставки на матч

Так как до 09-го сентября еще есть время, то футболисты клубов Сучжоу Донгву и Сичуан Йиуниу успеют восстановить силы, чтобы подойти в оптимальной форме к очному противостоянию. На футбольном поле игроки команд появятся в 14:30 по московскому времени. Эта встреча для соперников будет уже третьей только в рамках этого сезона, и в предыдущих двух команды обменялись домашними победами. Если же брать всю статистику данного противостояния, то в ней лучшие результаты имеет Сучжоу Донгву.



В матче команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу, которые встретятся в ближайшем туре футбольного чемпионата, симпатии многих болельщиков на стороне хозяев поля, так как команда Сучжоу Донгву демонстрирует отличный коллективный футбол, благодаря которому добивается нужного результата в матчах со своими соперниками. Несмотря на то, что в межсезонье клуб провел некоторую кадровую перестановку – ушли несколько лидеров, пока это никак не отражается на результатах клуба. Наши прогнозисты полагают, что у гостей сегодня есть все шансы для того, чтобы прервать победную серию футболистов команды Сучжоу Донгву. Команда Сичуан Йиуниу значительно усилилась по сравнению с прошлым сезоном, который клуб может занести себе в пассив, так как впервые за много лет клуб продемонстрировал отвратительные результаты. Скорее всего, руководство, менеджер и футболисты сделали соответствующие выводы, поэтому в клуб были приглашены новички, которые должны вернуть команде былое величие. Гости отлично провели предсезонную подготовку, а уже по стартовым матчам чемпионата можно сказать, что команда Сичуан Йиуниу будет очень грозным соперником. Мы думаем, что в матче с хозяевами поля гости продемонстрируют отличный футбол, что позволит им добиться успеха, поэтому наш прогноз – команда Сичуан Йиуниу не проиграет. Предложенный общий тотал голов в этом матче нам кажется завышенным, здесь букмекеры серьезно переоценивают атакующие способности команд, поэтому мы советуем играть его на меньше.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу:

Вероятность победы футбольного клуба Сучжоу Донгву сопоставима с коэффициентом 2.5, а котировкой 2.5 букмекерские конторы оценили ФК Сичуан Йиуниу. Шансы на ничейный результат составляют 3.2.

Прогноз на матч Сучжоу Донгву – Сичуан Йиуниу (Чемпионат Китая, матч национального перевентсва, воскресенье, 09-го сентября):Футбольный клуб Сучжоу Донгву получил от букмекеров на свою победу котировку 2.5, а по коэффициенту 2.5 можно сделать ставку на выигрыш ФК Сичуан Йиуниу. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Большой выбор ставок, предложенный букмекерами на матч команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу, можно объяснить тем, что обе команды относят к элите современного футбола, и их противостояние – это матч, который, несомненно, привлечет внимание любителей футбола во всем мире. Команды тщательно готовятся к этому матчу, так как победа в нем позволит не только набрать три очка, необходимые для турнирной таблицы, но эта победа будет очень сильным моральным подспорьем, ведь победа, добытая в матчах с прямым конкурентом в борьбе за чемпионство – лучшее, о чем можно только мечтать. В плане кадровых потерь команды подходят к предстоящему матчу в отличной форме. Все ключевые футболисты готовы помочь клубу со стартовых минут матча, а наставники смогли приобрести на трансферном рынке еще ряд перспективных футболистов, которые могут усилить игру клубов со скамейки. Так что, с исполнителями у команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу – полный порядок. Тактику наставники тоже не меняли по сравнению с прошлым сезоном. Действительно, зачем ломать и менять то, что приносит результат. Напомним, что оба клуба играют в атакующий футбол, причем, можно сказать, что даже в остро атакующий, когда вся команда может угрожать воротам соперника при быстром переходе из обороны в атаку, либо при стандартах. Это означает, что сегодня команды не будут отсиживаться в обороне, а постараются создать максимум голевых моментов.

Сучжоу Донгву – Сичуан Йиуниу 09.09.23

До 09-го сентября еще много времени, но, несмотря на это, букмекерские конторы полным ходом ведут прием ставок на футбольный поединок Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу. Тем, кто хочет сделать ставку на данный матч, необходимо это сделать до 14:30 по Москве. Исходя из статистики предыдущих встреч, фаворитом поединка считаются хозяева, которые одержали семь побед в последних пяти матчах, а проиграли только однажды. Причем, данное поражение было еще четырехлетней давности. В этом сезоне команды между собой еще не играли.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Статистика – важнейший инструмент, который используют эксперты нашего ресурса при составлении прогнозов на футбольные матчи. В матче команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу, который состоится в ближайшем туре чемпионата, мы тоже использовали статистику для составления интересных прогнозов. Пока, судя по тем результатам, которые команды демонстрируют в нынешнем сезоне, складывается впечатление, что руководство клубов поставило перед ними серьезные задачи. Оба клуба играют в атакующем стиле, что подразумевает большое количество ударов по воротам соперника. Вообще, игра команд в нынешнем сезоне полностью заточена под атаку, что можно увидеть, взглянув на составы команд. Менеджеры сделали ставку не только на мощное нападение, но и на полузащиту, футболисты полузащиты активно подключаются к атакам команды и забивают не меньше нападающих. При этом серьезное внимание было уделено и построению хорошей обороны, которая во многих матчах сезона выглядит надежно и неприступно. В общем, сегодня команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу представляют собой крепкие орешки, которые могут испортить нервы любому клубу. Между собой эти команды всегда играют результативно. С первых и до последних минут матча клубы атакуют ворота друг друга, стараясь забить как можно больше мячей. Сейчас борьба в турнирной таблице обострена до предела, и чтобы занимать достойное место, командам необходимо показывать, в первую очередь, результат. Поэтому, по словам менеджеров клуба, в ближайшем матче их подопечные будут играть только на победу, следовательно, болельщиков ждет интересное противостояние.



Прогноз Сучжоу Донгву – Сичуан Йиуниу (09-го сентября), ставки и коэффициенты

Команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу – соперники под стать друг другу, оба клуба в текущем сезоне показывают отличный футбол, благодаря чему занимают высокие места в турнирной таблице. Сейчас командам предстоит серьезный экзамен – в очном матче им придется определить лучшего. Аналитики букмекерских контор и эксперты нашего ресурса полагают, что в этом противостоянии фаворитом являются гости. Команда Сичуан Йиуниу демонстрирует в нынешнем сезоне стабильные результаты, клуб уверенно побеждает не только в домашних, но и в выездных матчах. Хозяева поля отлично играют только с командами, которые уступают им в классе, как только клубу попадается более-менее серьезный соперник, то футболисты команды Сучжоу Донгву начинают паниковать, что приводит к ошибкам. В общем, в сегодняшней игре эксперты нашего ресурса рекомендуют делать ставки на то, что в матче победит команда Сичуан Йиуниу, а на это событие букмекеры предлагают высокий коэффициент, следовательно, есть возможность сорвать хороший выигрыш. Общий тотал забитых голов в матче мы тоже рассматриваем на больше. В составе обеих команд достаточно футболистов, которые умеют завершать атаки, добавив к этому атакующий стиль игры, который демонстрируют оба клуба, мы получаем, что в матче будет много голов, на что мы и рекомендуем делать ставки. Общий тотал нарушений и желтых карточек мы полагаем, что будет на больше. Матч принципиален для обеих команд, так как победа позволит каждому из соперников существенно укрепить свои позиции в турнирной таблице, следовательно, в матче будет много нарушений. Общий тотал угловых команды, скорее всего, перебьют, так как во время своих атак и команда Сучжоу Донгву, и команда Сичуан Йиуниу активно используют фланги, что предполагает большое количество стандартов.

Сучжоу Донгву

Футбольный клуб Сучжоу Донгву претендует на звание главной сенсации этого сезона, ведь ранее команда была обычным середняком, но в этом розыгрыше чемпионата она очень сильно прибавила, ведь идет на четвертой строчке, имея хорошие шансы впервые в истории пробиться в Лигу Чемпионов. Да, снизу сразу несколько команд наступают на пятки, но все же хозяева показывают стабильные результаты, так что по ходу сезона еще не было явных провалов. Футболисты клуба Сучжоу Донгву показывают неплохие результаты и дома, и на выезде, а нынешний наставник сделал сильный упор на игру в нападении, так что хозяева стали забивать намного больше. Во многом успехи команды объясняются еще и хорошей результативностью главного форварда, который возглавляет список лучших бомбардиров чемпионата. В последних пяти турах команда одержала три победы, сыграла вничью и потерпела одно поражение, но оно было на выезде от клуба со второго места. Наставник не сможет задействовать в матче двух травмированных полузащитников, а левый защитник перебрал желтых карточек.

Сичуан Йиуниу

В этом сезоне футболисты клуба Сичуан Йиуниу сильно разочаровывают своих болельщиков, ведь если раньше команда была постоянным участником еврокубков, то в данный момент она пребывает в нижней части турнирной таблицы, занимая только тринадцатую строчку. Футбольный клуб Сичуан Йиуниу много проигрывает не только на выезде, но и в родных стенах, а проблемы гостей заключаются в слабой обороне, которая практически в каждом матче пропускает по два гола. За команду играет один из лучших нападающих чемпионата, за которым охотятся местные гранды, но даже его двадцать забитых голов не помогают футбольному клубу Сичуан Йиуниу подняться выше в турнирной таблице. Уже второй месяц команда находится в кризисе, так как на протяжении девяти туров не может выиграть. В этой безвыигрышной серии было пять поражений и четыре ничейных результата. Президент уже заявил главному тренеру, что если и в этом поединке футбольный клуб Сичуан Йиуниу не сможет одержать победу, то ему грозит отставка. В составе гостей на поле не выйдут травмированные центральный и опорный полузащитники.

Интересные факты перед матчем Сучжоу Донгву – Сичуан Йиуниу

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Сучжоу Донгву будет противостоять футболистам команды Сичуан Йиуниу. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

Игра закончится победой Сучжоу Донгву — 2.5, нет победителей в игре — 3.2, игра закончится победой Сичуан Йиуниу — 2.5.



Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Китая 09-го сентября

Интересно, что букмекеры тоже учитывают фактор концовки чемпионата, выставляя коэффициенты на матчи команд. Так, на матчи клубов, которые уже не решают в чемпионате никаких задач, коэффициенты на победу будут примерно одинаковыми, зато клубы, которые продолжают вести борьбу, низко котируются букмекерами. Это и предлагают использовать эксперты нашего ресурса. К примеру, мы обратили внимание на матч, в котором встретятся команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу. Оба клуба уже решили свои задачи в турнирной таблице, однако, хозяева поля, по информации менеджера, будут выступать сильнейшим составом с минимальным количество кадровых перестановок, тогда как их соперники приедут на матч в ослабленном составе – менеджер решил поберечь силы своих лидеров. Мы полагаем, что команда Сучжоу Донгву в этом матче без проблем должна разбираться со своими соперниками, и предлагаем делать ставки на победу хозяев поля. Учитывая, что хозяева поля в родных стенах играют в агрессивной манере, много атакуют, то общий тотал голов в матче мы рассматриваем на больше, тем более, что гости будут выступать резервом, что существенно увеличивает шансы нашего прогноза. Угловые команда Сучжоу Донгву тоже подает в большом количестве, поэтому индивидуальный тотал угловых и фора по угловым хозяев поля – отличные ставки в этом матче. Относительно нарушений и желтых карточек, то команды вряд ли будут много фолить, ведь никто не захочет получать травмы в концовке сезона, да и результат матча для команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу не будет являться принципиальным. Поэтому эти параметры мы рекомендуем играть на меньше.

«Сучжоу Донгву»

Несмотря на ужасный старт сезона, руководство футбольного клуба Сучжоу Донгву не стало прибегать к крайним мерам и увольнять главного тренера, с которым связаны все последние успехи команды. Хоть и не сразу, но наставник все же сумел наладить игру хозяевам, которые начали слабо играть из-за потерь многих ключевых футболистов в межсезонье. За несколько месяцев новички сыграли с остальными игроками, так что футбольный клуб Сучжоу Донгву начал показывать более сыгранную игру, что позволило стабильно набирать очки. Команда постепенно поднялась из зоны вылета и начала карабкаться все выше по турнирной таблице, так что сейчас уже занимает девятую строчку, а до аутсайдеров расстояние в девять очков, которое позволяет не переживать за сохранение прописки. За семь последних туров хозяева не проиграли ни разу, одержав четыре победы. Пусть команда является слишком домашней, но все же набранных очков вполне хватает, чтобы в этом сезоне не переживать за свою судьбу. Не помогут хозяевам опорный полузащитник и правый вингер, не успевшие залечить травмы.



«Сичуан Йиуниу»

Мало кто ожидал, что всегда стабильный и прагматичный футбольный клуб Сичуан Йиуниу в этом сезоне будет бороться за выживание в дивизионе. Команда всегда ранее показывала скучный футбол, делая ставку на тотальную оборону, и это позволяло постоянно находиться в середине таблицы. Но, летом ушло много футболистов оборонительного плана, играющих ключевую роль, так что гости стали намного больше пропускать, а ведь игра в нападении лучше не стала. Так что, сейчас футбольный клуб Сичуан Йиуниу идет лишь третьим с конца, а главный тренер делает все возможное, чтобы покинуть зону вылета. Во время зимнего трансферного окна ряды гостей пополнили три опытных защитника, так что с их помощью главный тренер надеется навести порядок в обороне. Ведь в последних семи турах футбольный клуб Сичуан Йиуниу взял только пять очков, регулярно пропуская в каждом поединке. Травмированы только два полузащитника, но важной роли при данном наставнике они не играют.

Статистика и личные встречи

Непростой матч ждет всех любителей футбола. В преддверии того, что все футбольные чемпионаты выходят на финишную прямую, для многих команд оставшийся игровой отрезок станет серьезным испытанием, так как положение в турнирной таблице обязывает играть только на победу. Команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу пока находятся в числе неудачников, так как еще не обеспечили себе прописку в чемпионате на будущий сезон. Однако по сравнению с аутсайдерами, дела у этих команд обстоят лучше, так как они имеют отличные шансы решить свои задачи в оставшихся матчах, причем, даже имеют право на осечку. Однако менеджеры клубов не хотели бы откладывать решение задач на потом, поэтому в сегодняшнем противостоянии команды будут играть только на победу, а это означает, что нашим экспертам придется постараться, чтобы предложить бетторам отличные прогнозы на принципиальный матч двух представителей нижней части турнирной таблицы. Вообще, у футбольных экспертов есть отличное мнение, что когда между собой встречаются представители подвалов турнирной таблицы любого футбольного чемпионата, необходимо ставить на победу или не проигрыш той команды, которая выступает в родных стенах. Это правило работает практически безошибочно, принося на дистанции солидный плюс. Однако, прогнозируя матч команды Сучжоу Донгву и команды Сичуан Йиуниу, эксперты нашего ресурса руководствуются не только правилами, но и статистикой, тщательный анализ которой позволят нам находить интересные предложения букмекеров и использовать их для ставок. Ниже мы приготовили несколько интересных ставок, советуем ознакомиться с ними, ну и не пропустите матч, мы думаем, там будет много всего интересного.

«Сучжоу Донгву» — «Сичуан Йиуниу»: кто фаворит грядущей встречи?

Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу. Прогноз на футбол (09.09.23)

Эксперты нашего портала полагают, что букмекеры несколько завысили коэффициенты на победу команды Сучжоу Донгву в матче с футболистами команды Сичуан Йиуниу. Несмотря на то, что гости занимают более высокое место в турнирной таблице, в родных стенах команда Сучжоу Донгву чувствует себя в нынешнем сезоне очень уверенно, и в этом смогли убедиться многие соперники, в том числе и футбольные клубы, занимающие более высокие турнирные позиции, чем команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу. Исходя из того, что обеим командам в текущем сезоне уже практически ничего не нужно: и команда Сучжоу Донгву, и команда Сичуан Йиуниу уже обеспечили себе участие в следующем сезоне чемпионата, эксперты нашего ресурса видят фаворитами этого матча хозяев поля, на победу которых и рекомендуют делать ставки. Тем более, что многие футболисты и менеджеры отмечали, что играть на поле команды Сучжоу Донгву очень и очень непросто из-за погодных условий. Общий тотал голов в матче мы рассматриваем на меньше, так как хозяева поля – клуб, который мало забивает и мало пропускает, так что в матче не ожидается много забитых мячей, Общий тотал нарушений лучше играть на меньше, а вот желтых карточек в матче может быть много, так как в составе обеих команд достаточно недисциплинированных футболистов. Общий тотал угловых мы рассматриваем на меньше. Оба клуба не придают фланговым атакам большого значения, стараясь больше действовать через центр поля, так что, общий тотал стандартов лучше играть на меньше.

Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу: хозяева должны брать три очка

Несколько лет назад футбол был более прогнозирован, команды демонстрировали стабильные результаты, а прогнозировать статистику было совсем легко. Однако все течет и все меняется, меняемся мы, меняется и футбол. Сегодня эта игра становится более динамичной, команды предпочитают более активно действовать у чужих ворот, не выстраивая глубоко эшелонированную оборону у собственной штрафной площадки. Времена игры на удержание нужного результата проходят. Тем не менее, новые времена, с молодыми тренерами и молодыми талантливыми футболистами, не менее интересны. Теперь в моде атакующий футбол, с большим количеством ударов и забитых голов, когда стадион ревет от восторга, а один футболист может забивать пять раз в ворота своих соперников, и это уже никого не удивляет. Изменения пошли на пользу этой игры. Наши эксперты надеются, что и в будущем футбол будет только прогрессировать, а наши прогнозы при этом будут оставаться такими же четкими, и будут также стабильно приносить прибыль. Всем удачи!

В футбольной встрече Сучжоу Донгву — Сичуан Йиуниу сыграют одни из самых грубых команд данного дивизиона, так что можно ожидать если не удаления, то большого количества желтых карточек, исходя из чего можно поставить на их тотал больше 6.5.

Сучжоу Донгву – Сичуан Йиуниу: статистика и история личных встреч

Букмекеры не всегда правильно прогнозируют футбольные матчи. Точнее, линия на основные события футбольного матча в букмекерских конторах практически всегда правильная, однако букмекеры предлагают на футбол ряд дополнительных ставок, среди которых ставки на статистику. Видимо, в силу того, что основная масса бетторов предпочитает делать ставки на исход, букмекеры больше внимания уделяют составлению этой линии, мало обращая внимания на линию дополнительных ставок и статистики. По мнению наших экспертов, именно в этой части линии и скрыто все самое ценное. Как показывает практика, прогнозировать основные исходы футбольных матчей довольно непросто, даже если между собой встречаются лидер чемпионата и аутсайдер. Букмекеры грамотно закладывают в линию все статистические и другие факторы, сопутствующие этому матчу, поэтому ничего более-менее приличного с преимуществом в сторону бетторов, в такой линии уже не найти. Однако тщательный анализ помогает находить интересные ставки на статистику. Что позволяет нашим экспертам прогнозировать футбольные матчи, даже с участием грандов современного футбола. К примеру, тщательно изучив статистические данные матча, в котором сыграет команда Сучжоу Донгву и команда Сичуан Йиуниу, мы смогли найти несколько интересных ставок, которые позволят наслаждаться просмотром футбола, и дадут возможность неплохо заработать. Мы думаем, что матч должен получиться интересным, поэтому рекомендуем не пропустить это противостояние.