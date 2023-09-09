Амандин Хессе — Юстина Микульските. Прогноз, ставки на матч. ITF (09.09.23)

09.09.2023 в 15:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Амандин Хессе , а противостоять в этом поединке будет Юстина Микульските.



Амандин Хессе сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 09.09.2023 придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Юстина Микульските. По Москве данный поединок начнется в 15:30. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Юстина Микульските, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амандин Хессе — Юстина Микульските:

Амандин Хессе имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 09.09.2023 нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Юстина Микульските. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:30. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Амандин Хессе имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Амандин Хессе

Пока Амандин Хессе не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Амандин Хессе находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Амандин Хессе будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Амандин Хессе довольно неплохо играет на данном покрытии.



Юстина Микульските

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Юстина Микульските на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Юстина Микульските демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Юстина Микульските имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Юстина Микульските намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Юстина Микульските не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Юстина Микульските будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Юстина Микульските и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Юстина Микульските умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Амандин Хессе — Юстина Микульските. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Интерес экспертов нашего ресурса вызвало противостояние известных теннисистов, которые встретятся в очном матче. Соперники, судя по результатам нынешнего сезона, пребывают в великолепной форме, они могли попасть на данный турнир в числе сеяных теннисистов, что говорит о высоком рейтинге соперников. Между собой Амандин Хессе и Юстина Микульските уже встречались, причем, есть свежая личка нынешнего сезона. В том матче соперники показали достойный уровень тенниса, боролись за каждый мяч, поэтому болельщики остались довольны матчем. Эксперты тенниса предполагают, что и это противостояние по накалу страстей ничем не будет уступать предыдущим. Напомним, что в прошлом сезоне соперники показали отличный теннис на этом турнире, что позволило им добраться до высоких стадий. В нынешнем сезоне им предстоит защита очков, следовательно, они рассматривают этот матч очень серьезно, о чем уже успели заявить в своих профилях в социальных сетях. СМИ активно рекламируют этот матч, считая его центральным матчем турнира, наши эксперты тоже решили предложить свои прогнозы на это противостояние, так как мы думаем, что игра должна получиться интересной и непредсказуемой, ведь текущая форма спортсменов предполагает борьбу в каждом розыгрыше, а соперники умеют использовать ошибки оппонентов в свою пользу. С нашими прогнозами на этот матч можно ознакомиться ниже. Уверены, что любители тенниса и ставок на этот вид спорта не будут разочарованы матчем.



Амандин Хессе — Юстина Микульските (09.09.2023), ставки и коэффициенты

Амандин Хессе

На данном турнире Амандин Хессе выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Амандин Хессе выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Амандин Хессе допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Амандин Хессе особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Амандин Хессе, это умение играть на травяных кортах.

Юстина Микульските

Выступать в зале Юстина Микульските не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Юстина Микульските старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Юстина Микульските принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Юстина Микульските демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Юстина Микульските даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Юстина Микульските хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Амандин Хессе — Юстина Микульските Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Амандин Хессе и Юстина Микульските, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Амандин Хессе и Юстина Микульските играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Амандин Хессе, и Юстина Микульските неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Амандин Хессе — Юстина Микульските: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Амандин Хессе имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Амандин Хессе и Юстина Микульските отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Юстина Микульските в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Амандин Хессе превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Юстина Микульските сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Амандин Хессе гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Амандин Хессе — Юстина Микульските. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Амандин Хессе и Юстина Микульските сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Амандин Хессе, и Юстина Микульските будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.