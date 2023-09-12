Андреа Колларини — Хуго Деллиен: порядок побьёт класс

Андреа Колларини — Хуго Деллиен (12-го сентября), ставки и коэффициенты

12-го сентября в 02:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Андреа Колларини , а противостоять в этом поединке будет Хуго Деллиен.



12-го сентября в линии букмекерских контор можно найти множество теннисных матчей, но для ставки лучше всего подходит поединок Андреа Колларини — Хуго Деллиен. На него будут приниматься букмекерами предматчевые ставки вплоть до 02:30 по МСК. В этом сезоне между оппонентами еще не было личных встреч, а в прошлом прошло сразу две. В них Андреа Колларини и Хуго Деллиен одержали по одной победе, причем каждый раз на корте была упорная борьба, так что выигрыш получался с минимальным преимуществом.



Андреа Колларини — Хуго Деллиен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 12-го сентября откроет его противостояние Андреа Колларини — Хуго Деллиен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 02:30 по МСК, то есть до начала игры. Андреа Колларини и Хуго Деллиен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Хуго Деллиен может гордиться семью победами, а вот Андреа Колларини имеет только пять выигранных встреч.

Андреа Колларини

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Андреа Колларини находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Андреа Колларини является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Андреа Колларини умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Андреа Колларини обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Андреа Колларини может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Хуго Деллиен

На этом турнире Хуго Деллиен выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуго Деллиен снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуго Деллиен чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуго Деллиен уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуго Деллиен зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Челленджер, Андреа Колларини — Хуго Деллиен

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Прогноз и ставка на матч Андреа Колларини — Хуго Деллиен 12-го сентября

Андреа Колларини

Несмотря на внушительный возраст, Андреа Колларини демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Андреа Колларини гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Андреа Колларини обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Андреа Колларини снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Андреа Колларини может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Хуго Деллиен

Выступать в зале Хуго Деллиен не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Хуго Деллиен старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Хуго Деллиен принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Хуго Деллиен демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Хуго Деллиен даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Хуго Деллиен хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Андреа Колларини — Хуго Деллиен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Андреа Колларини и Хуго Деллиен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Андреа Колларини и Хуго Деллиен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Андреа Колларини и Хуго Деллиен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Андреа Колларини и Хуго Деллиен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Андреа Колларини — Хуго Деллиен: порядок побьёт класс

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Андреа Колларини и Хуго Деллиен из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Хуго Деллиен относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Хуго Деллиен проводит второй или третий матч. А вот Андреа Колларини как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Андреа Колларини, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Андреа Колларини без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Андреа Колларини вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Андреа Колларини — Хуго Деллиен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Андреа Колларини и Хуго Деллиен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Андреа Колларини, и Хуго Деллиен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.