«Дилан Биггс (Авс)» – «Райан Митчем (Авс)». 13.09.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Дилан Биггс (Авс) проведет 13.09.2023, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Райан Митчем (Авс). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 12:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Дилан Биггс (Авс) обладает несколькими чемпионскими титулами и 13.09.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Райан Митчем (Авс), так что вряд ли в 12:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дилан Биггс (Авс) — Райан Митчем (Авс):

победа Дилан Биггс (Авс) – 0, ничья – 0, победа Райан Митчем (Авс) – 0

Прогноз на матч Дилан Биггс (Авс) – Райан Митчем (Авс) Бои, титульный бой, 13.09.2023 :

Так как Дилан Биггс (Авс) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Райан Митчем (Авс) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Дилан Биггс (Авс) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Дилан Биггс (Авс) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Дилан Биггс (Авс) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Дилан Биггс (Авс) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Дилан Биггс (Авс) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Райан Митчем (Авс) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Райан Митчем (Авс) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Райан Митчем (Авс) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Райан Митчем (Авс) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Райан Митчем (Авс) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Дилан Биггс (Авс) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Дилан Биггс (Авс) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Дилан Биггс (Авс) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Дилан Биггс (Авс) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Дилан Биггс (Авс) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Дилан Биггс (Авс) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Райан Митчем (Авс) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Райан Митчем (Авс) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Райан Митчем (Авс) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Райан Митчем (Авс) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Райан Митчем (Авс), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Дилан Биггс (Авс) – Райан Митчем (Авс) 13.09.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дилан Биггс (Авс) выиграет бой.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Дилан Биггс (Авс) — Райан Митчем (Авс) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Райан Митчем (Авс).

Дилан Биггс (Авс)

Как бы Дилан Биггс (Авс) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Дилан Биггс (Авс) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Дилан Биггс (Авс) дрался на ринге только с представителями своей страны. Дилан Биггс (Авс) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Дилан Биггс (Авс) совершенно не работает над собственной защитой.

Райан Митчем (Авс)

Сейчас Райан Митчем (Авс) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Райан Митчем (Авс) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Райан Митчем (Авс) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Райан Митчем (Авс) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Райан Митчем (Авс) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Дилан Биггс (Авс) — Райан Митчем (Авс). Прогноз и ставки на матч. Бои 13.09.2023

Так как Дилан Биггс (Авс) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Райан Митчем (Авс).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Дилан Биггс (Авс) и Райан Митчем (Авс), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Дилан Биггс (Авс) выиграет бой.