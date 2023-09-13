Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO): в ожидании «трёхочковых бросков»

Прогноз и ставка на матч Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) 13.09.2023

13.09.2023 в 06:10 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO).



В 06:10 по Москве болельщики баскетбольных клубов Милуоки Бакс (HUNCHO) и Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 13.09.2023, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) намерены 13.09.2023 поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 06:10 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Милуоки Бакс (HUNCHO)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Милуоки Бакс (HUNCHO) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO)

В составе баскетбольного клуба Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) нет качественных защитников, но талантливых игроков хватает, так что практически в каждом своем матче команда набирает более ста очков. Но, так как свое кольцо гости защищают плохо, то и пропускают они не меньше, а то и намного больше. Из-за такой открытой и слишком атакующей игры баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) не может добиться хороших результатов и в чемпионате идет среди аутсайдеров, сохранив только теоретические шансы на плей-офф. Последние матчи команда сыграла не лучшим образом, одержав в последних десяти встречах только три победы, и все они были дома, так что на выезде Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) уже давно не выигрывает. Главный тренер не поменяет свою тактику, а значит, в данном поединке гости снова будут только атаковать, ведь лишь это они умеют делать. Один из защитников не сможет сыграть из-за дисквалификации.

Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Вплоть до 13.09.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). А так как начало встречи в 06:10 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Прогноз и ставка на матч Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) 13.09.2023

Милуоки Бакс (HUNCHO)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO)

После того, как баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 13.09.2023 сыграет матч против БК Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 06:10 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Милуоки Бакс (HUNCHO) также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO): в ожидании «трёхочковых бросков»

В этом сезоне у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) сыграет в конкретном матче.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Милуоки Бакс (HUNCHO) — Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Милуоки Бакс (HUNCHO) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Милуоки Бакс (HUNCHO) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В последнее время баскетбольный клуб Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Лос-Анджелес Лейкерс (COMMANDO) хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.