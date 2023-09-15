«Деон Николсон (США)» – «Куинтон Рэнкин (США)». 15.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Деон Николсон (США) — Куинтон Рэнкин (США) на 15-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Деон Николсон (США) и Куинтон Рэнкин (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 01:00.

Стало известно, что именно 15-го сентября 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Деон Николсон (США) — Куинтон Рэнкин (США). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Деон Николсон (США) — Куинтон Рэнкин (США):

победа Деон Николсон (США) – 0, ничья – 0, победа Куинтон Рэнкин (США) – 0

Прогноз на матч Деон Николсон (США) – Куинтон Рэнкин (США) Бои, титульный бой, 15-го сентября 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Деон Николсон (США) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Куинтон Рэнкин (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Деон Николсон (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Деон Николсон (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Деон Николсон (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Деон Николсон (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Деон Николсон (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Деон Николсон (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Куинтон Рэнкин (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Куинтон Рэнкин (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Куинтон Рэнкин (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Куинтон Рэнкин (США) должен быть в хорошей физической форме. Куинтон Рэнкин (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Деон Николсон (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Деон Николсон (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Деон Николсон (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Деон Николсон (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Несмотря на то, что Куинтон Рэнкин (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Куинтон Рэнкин (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Куинтон Рэнкин (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Куинтон Рэнкин (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Куинтон Рэнкин (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Куинтон Рэнкин (США) должен задуматься о своей обороне.

Деон Николсон (США) – Куинтон Рэнкин (США) 15.09.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Деон Николсон (США) и Куинтон Рэнкин (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Деон Николсон (США) и Куинтон Рэнкин (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Деон Николсон (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Куинтон Рэнкин (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Деон Николсон (США) будет намного сильнее, чем Куинтон Рэнкин (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Спортивные прогнозисты считают, что Деон Николсон (США) в данный момент сильнее, нежели Куинтон Рэнкин (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Деон Николсон (США)

Так как Деон Николсон (США) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Деон Николсон (США) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Деон Николсон (США) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Деон Николсон (США) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Куинтон Рэнкин (США)

В своей карьере Куинтон Рэнкин (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Куинтон Рэнкин (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Куинтон Рэнкин (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Куинтон Рэнкин (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Деон Николсон (США) — Куинтон Рэнкин (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 15-го сентября 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Деон Николсон (США) — Куинтон Рэнкин (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Деон Николсон (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Деон Николсон (США) сейчас находится на пике формы, так что Куинтон Рэнкин (США) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Деон Николсон (США).