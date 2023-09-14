Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч (14.09.23)

14.09.2023 в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Ногучи/Уэбер , а противостоять в этом поединке будет Гонг/Юньчаокэтэ.



Так как Ногучи/Уэбер в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гонг/Юньчаокэтэ, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 14.09.2023. Но, доказать обратное Ногучи/Уэбер все же сможет в 05:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14.09.2023 откроет его противостояние Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:00 по МСК, то есть до начала игры. Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гонг/Юньчаокэтэ может гордиться семью победами, а вот Ногучи/Уэбер имеет только пять выигранных встреч.

Ногучи/Уэбер

Болельщики ожидали, что на этом турнире Ногучи/Уэбер продемонстрирует мощный старт, но проблемы начали возникать уже с первого матча. Вначале пришлось играть пять сетов с оппонентом, который занимает лишь 384-е место в теннисном рейтинге. Затем был нелегкий поединок, в котором семнадцатая ракетка мира проигрывала после двух сетов, но затем все же получилось сломать ход игры и одержать нелегкую победу. Ногучи/Уэбер в своих матчах не реализовывает массу брейк-поинтов, а также часто допускает грубые ошибки, которые не должны быть свойственны игроку такого уровня. Видно, что Ногучи/Уэбер сейчас пребывает далеко от пика своих возможностей, но пока не старается нагонять форму, так как в турнире еще достаточное количество матчей, так что и так получится найти свой стиль игры. С каждым матчем Ногучи/Уэбер немного прибавляет, а значит, в этом поединке можно ожидать более сильной игры.



Гонг/Юньчаокэтэ

На этом турнире Гонг/Юньчаокэтэ играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гонг/Юньчаокэтэ все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гонг/Юньчаокэтэ не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гонг/Юньчаокэтэ уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гонг/Юньчаокэтэ на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гонг/Юньчаокэтэ пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. Прогноз, ставки на матч(14.09.23)

Ногучи/Уэбер

К данному турниру Ногучи/Уэбер подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Ногучи/Уэбер находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Ногучи/Уэбер не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Ногучи/Уэбер старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Ногучи/Уэбер демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Гонг/Юньчаокэтэ

Несмотря на свой молодой возраст, Гонг/Юньчаокэтэ демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Гонг/Юньчаокэтэ уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Гонг/Юньчаокэтэ станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Гонг/Юньчаокэтэ, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Гонг/Юньчаокэтэ умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Гонг/Юньчаокэтэ имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ: погода помешает показать хороший теннис

Судя по количеству финалов и титулов, которые Ногучи/Уэбер имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Гонг/Юньчаокэтэ в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Ногучи/Уэбер превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Гонг/Юньчаокэтэ сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Ногучи/Уэбер гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Ногучи/Уэбер — Гонг/Юньчаокэтэ. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Ногучи/Уэбер и Гонг/Юньчаокэтэ проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.