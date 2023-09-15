«Йокаста Валле (К-Рик)» – «Мария Микео Сантисо (Гтм)». 17.09.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Йокаста Валле (К-Рик) — Мария Микео Сантисо (Гтм) на 17-го сентября 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

До 17-го сентября 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Йокаста Валле (К-Рик) — Мария Микео Сантисо (Гтм). Это будет продолжаться вплоть до 03:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Йокаста Валле (К-Рик) — Мария Микео Сантисо (Гтм):

победа Йокаста Валле (К-Рик) – 0, ничья – 0, победа Мария Микео Сантисо (Гтм) – 0

Прогноз на матч Йокаста Валле (К-Рик) – Мария Микео Сантисо (Гтм) Бои, титульный бой, 17-го сентября 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Йокаста Валле (К-Рик) не очень выгодно, а вот Мария Микео Сантисо (Гтм) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Йокаста Валле (К-Рик) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Йокаста Валле (К-Рик) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Йокаста Валле (К-Рик) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Йокаста Валле (К-Рик) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Йокаста Валле (К-Рик) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Йокаста Валле (К-Рик) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Йокаста Валле (К-Рик) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Мария Микео Сантисо (Гтм) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Мария Микео Сантисо (Гтм) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Мария Микео Сантисо (Гтм) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Мария Микео Сантисо (Гтм) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Мария Микео Сантисо (Гтм) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Йокаста Валле (К-Рик) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Йокаста Валле (К-Рик) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Йокаста Валле (К-Рик) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Йокаста Валле (К-Рик) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Мария Микео Сантисо (Гтм) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мария Микео Сантисо (Гтм) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мария Микео Сантисо (Гтм) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мария Микео Сантисо (Гтм) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Йокаста Валле (К-Рик) – Мария Микео Сантисо (Гтм) 17.09.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Йокаста Валле (К-Рик) и Мария Микео Сантисо (Гтм) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Йокаста Валле (К-Рик) в данный момент сильнее, нежели Мария Микео Сантисо (Гтм), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Йокаста Валле (К-Рик)

Йокаста Валле (К-Рик) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Йокаста Валле (К-Рик) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Йокаста Валле (К-Рик) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Йокаста Валле (К-Рик) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Йокаста Валле (К-Рик) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Мария Микео Сантисо (Гтм)

Уже несколько лет Мария Микео Сантисо (Гтм) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Мария Микео Сантисо (Гтм) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Мария Микео Сантисо (Гтм) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Йокаста Валле (К-Рик) — Мария Микео Сантисо (Гтм). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го сентября 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Йокаста Валле (К-Рик) — Мария Микео Сантисо (Гтм) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Йокаста Валле (К-Рик) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Йокаста Валле (К-Рик) легко справится с таким соперником, как Мария Микео Сантисо (Гтм). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.